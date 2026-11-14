Renueva Evelyn Salgado imagen urbana de Chilpancingo con obras de infraestructura vial y luminarias

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Supervisa avances de rehabilitación de vialidades con más de 30 mil metros cuadrados de nueva carpeta asfáltica en el circuito Jacarandas

Chilpancingo, Gro., a 13 de Noviembre del 2026.– La gobernadora Evelyn Salgado Pineda supervisó los avances de los trabajos de rehabilitación y reencarpetamiento de vialidades en Chilpancingo, donde destacó que se colocan más de 30 mil metros cuadrados de superficie con nueva carpeta asfáltica, como parte de las acciones para mejorar la movilidad y transformar la imagen urbana de la capital.

Durante el recorrido, acompañada por el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, constató los trabajos sobre la avenida La Ceiba, en la colonia Tribuna Nacional, en el tramo que conecta la Glorieta Jacarandas con la avenida Lázaro Cárdenas.

Destacó que para esta vialidad se destinan más de 2.6 millones de pesos, para rehabilitar casi 1.5 kilómetros en ambos sentidos, con una superficie superior a los 13 mil metros cuadrados.

Asimismo, explicó que el circuito que comprende de la Glorieta Plassen Hill a la Glorieta Jacarandas, con conexión a la avenida Lázaro Cárdenas, contempla cerca de 24 mil metros cuadrados de pavimentación. Posteriormente, se incorporará la avenida Gobernadores, para alcanzar una superficie total aproximada de 30 mil metros cuadrados.

La mandataria destacó que se utiliza carpeta asfáltica nueva para ofrecer mayor durabilidad a las vialidades, al tratarse de corredores con importante circulación vehicular.

El titular de CICAEG, Martín Vega González, indicó que la transformación urbana contempla calles dignas, alumbrado público y espacios seguros para peatones, por lo que los trabajos incluyen la colocación de luminarias con fotoceldas y la habilitación de pasos peatonales seguros.

Estas acciones beneficiarán a habitantes de las colonias Tribuna Nacional, Unidad Magisterial, El Tomatal, 20 de Noviembre, Guerrero 200, Universal, Fraccionamiento Reforma, Loma Bonita y Villas del Roble.

El funcionario estatal dijo que con estas obras, la mandataria estatal busca mejorar las condiciones de circulación, fortalecer la seguridad vial y renovar la infraestructura urbana de Chilpancingo.