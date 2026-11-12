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Participa rectora de la UAGro en alianza nacional de universidades con la Fiscalía General de la República.

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Redacción Digital Guerrero
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Ciudad de México, a 12 de Noviembre del 2026.- La rectora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Leticia Jiménez Zamora, participó en la firma de un convenio de colaboración entre la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo objetivo es estrechar la relación entre las instituciones académicas y los organismos responsables de la procuración de justicia.

       

El acuerdo fue firmado por el secretario general de la ANUIES, Luis González Placencia, y la titular de la FGR, Ernestina Godoy, durante las actividades del Consejo Nacional de la asociación y la Conferencia Internacional 2026.

A través de este convenio se busca establecer mecanismos de cooperación para impulsar la capacitación, actualización profesional y el intercambio de conocimientos y experiencias, aprovechando las capacidades de las universidades para contribuir al fortalecimiento de las instituciones de justicia.

La presencia de la rectora de la UAGro en este encuentro nacional coloca a la institución guerrerense dentro de los espacios de diálogo y colaboración entre el sector educativo y las instancias de procuración de justicia, en una apuesta por impulsar un sistema más cercano a las necesidades de la sociedad.

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