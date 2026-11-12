Plan Maestro para la Montaña avanza con justicia y atención social por la paz de los pueblos de Guerrero: Evelyn Salgado

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La gobernadora supervisa avances de camino artesanal y encabeza feria de servicios en comunidad nahua de Chilapa

Mexcaltepec, Mpio., de Chilapa de Álvarez, Gro., a 11 de noviembre de 2026.– Con obras de infraestructura comunitaria, atención social y servicios integrales, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda realizó una gira de trabajo por la región de la Montaña, donde supervisó los avances del programa de caminos artesanales y encabezó una jornada de atención en la comunidad nahua de Mexcaltepec II, como parte del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero del Gobierno de México.

Durante su visita, la mandataria fue recibida con entusiasmo por habitantes de esta localidad, donde constató los trabajos de rehabilitación de 900 metros de camino artesanal, una obra ejecutada con mano de obra local y cuyos recursos son administrados directamente por la propia comunidad.

Acompañada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, y José Luis Rodríguez Díaz de León, subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil de la SSPC, Salgado Pineda destacó que estas acciones mejorarán la conectividad y las condiciones de vida de más de 90 mil habitantes de la zona.

Como parte de la supervisión de la obra, la gobernadora participó en un ritual de agradecimiento realizado por el pueblo nahua y encabezó el banderazo simbólico para el colado de una rodera, con lo que se da continuidad a los trabajos de construcción del camino.

Explicó que este programa promueve la participación comunitaria, al permitir que los propios habitantes administren los recursos y ejecuten las obras, con el acompañamiento institucional del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), gracias al apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“No nos vamos a ir, vamos a continuar, vamos a supervisar todas las acciones y programas. Estamos aquí para atender y resolver, y seguir trabajando por la paz, la justicia y el desarrollo de la región de la Montaña”, afirmó la mandataria estatal.

Posteriormente, en la cancha de la comisaría municipal, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con los funcionarios federales, encabezó una Feria de Servicios Integrales y de Tianguis del Bienestar, con programas y atención gratuita a las familias de Mexcaltepec II.

Estas acciones forman parte del Plan Maestro de Atención a la Montaña, que contempla 19 comunidades de los municipios de Chilapa, Atlixtac, Zapotitlán Tablas y Olinalá, con una estrategia coordinada entre instituciones de los tres órdenes de gobierno.

La feria de servicios atendió a la población con brigadas de salud, atención a mujeres, entrega de aparatos funcionales, apoyos al campo, actividades para niñas y niños, servicios gratuitos del Registro Civil y atención de dependencias como el DIF Guerrero, las secretarías de Bienestar, Educación, Seguridad Pública y de la Mujer, así como ICATEGRO.

En materia de infraestructura hidráulica, Evelyn Salgado anunció que para 2027 la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG) tiene programada la construcción de los sistemas de agua potable de Alcozacán, Tula y Lomazintla, con el propósito de ampliar el acceso a este servicio básico en la región.

La mandataria dijo que la atención a las necesidades de las comunidades, el acceso a servicios y la generación de oportunidades impulsan mejores condiciones de bienestar.

“Esa es la construcción de la paz: que nuestras juventudes y nuestra niñez crezcan con oportunidades y que las familias de la Montaña de Guerrero tengan mejores opciones de vida”, expresó Evelyn Salgado Pineda.

En la gira asistieron Mariano Juárez Juárez, comisario de Mexcaltepec II; Martha Yuriria Rodríguez Estrada, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y Manuel Vázquez Quintero, titular de la oficina del INPI en Guerrero, además de autoridades estatales y federales.