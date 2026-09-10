Aprueba Congreso reformas para erradicar distribución de plásticos en escuelas de todos los niveles educativos

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Chilpancingo, Gro., a 08 de Septiembre del 2026.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó dos dictámenes emitidos por la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, enfocados en robustecer el marco normativo ambiental para restringir el uso de plásticos y recipientes de unicel en planteles escolares, así como dotar de certeza financiera, reglas claras de operación y candados anticorrupción al Fondo Verde de la entidad.

Al fundamentar el primer dictamen, el diputado Miguel Ángel Rabadán Alvar expuso la reforma al artículo 49 Bis de la Ley Número 593 de Aprovechamiento y Gestión Integral de Residuos del Estado de Guerrero, que se origina de una iniciativa del diputado Arturo Álvarez Angli, con la que se busca salvaguardar el derecho a un medio ambiente sano y proteger la salud pública.

Con lo aprobado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado, la Secretaría de Educación Guerrero y los municipios deberán trabajar coordinadamente para verificar la prohibición estricta de plásticos de un solo uso, popotes y contenedores de unicel en instituciones educativas públicas y privadas, desde el nivel básico hasta el superior.

Asimismo, se fortalece el principio de responsabilidad compartida al involucrar formalmente a las instituciones de educación superior cámaras empresariales y organizaciones civiles en el desarrollo de campañas permanentes de concientización y educación ambiental.

INICIATIVAS

La diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) presentó iniciativas de reformas y adiciones a la Constitución Política del Estado y la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales en materia de “requisito de nacionalidad”, con el objeto de garantizar la soberanía e independencia institucional de la titularidad del Ejecutivo, exigiendo que quienes aspiren al cargo no hayan adquirido una segunda nacionalidad, o en su caso, acrediten durante el registro de la candidatura el certificado de nacionalidad mexicana y la renuncia correspondiente a la otra, mediante documento expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Fueron turnadas a las Comisiones de Estudios Constitucionales y Jurídicos, y de Justicia, respectivamente. La legisladora también propuso una iniciativa de adición a la Ley Número 464 de Educación del Estado para que se otorgue reconocimiento jurídico a las Preparatorias Populares, normando su funcionamiento, seguimiento y evaluación, a fin de garantizar su incorporación progresiva al Subsistema Estatal de Educación Media Superior, y a la vez brindar certeza educativa a las y los jóvenes de comunidades de alta marginación. Fue turnada a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.

El diputado Víctor Hugo Vega Hernández (PRI) presentó una iniciativa para armonizar el marco constitucional local con el artículo 1º de la Constitución Federal y los tratados internacionales, prohibiendo toda forma de discriminación e incluyendo de manera explícita las preferencias sexuales como una categoría protegida, con el propósito de salvaguardar la dignidad humana, la igualdad sustantiva y el libre desarrollo de la personalidad de las y los guerrerenses. La propuesta plantea reformar las fracciones VIII, X y XI; el primer párrafo de la fracción XIV; la fracción XV; y el segundo párrafo de la fracción XVII, así como adicionar un cuarto párrafo al artículo 1 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

El diputado Jesús Parra García (PRI) propuso adicionar el título denominado “Del Observatorio Estatal para el Seguimiento y Evaluación en Materia de Trata de Personas” en la Ley Número 417 para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas y para la Protección, Atención y Asistencia de las Víctimas, Ofendidos y Testigos de estos Delitos en el Estado de Guerrero, que permita contar con un órgano técnico autónomo encargado de auditar, sistematizar y hacer pública la información en la materia, con la participación de la sociedad civil, la academia y las víctimas. Fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos.

El diputado Julián López Galeana presentó una iniciativa de reforma y adiciones a la Ley de Fomento Económico, Inversión y Desarrollo del Estado Número 487, con el objetivo de reconocer, fomentar e impulsar el “emprendimiento digital”, facultando al Ejecutivo estatal a implementar programas de capacitación, mentoría, financiamiento y alfabetización digital en beneficio de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), e integrándolo como un criterio prioritario para el otorgamiento de estímulos e incentivos económicos. Fue turnada a la Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo.

ACUERDOS

A propuesta del diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón (Morena), el Congreso del Estado exhortó a las personas titulares de la Delegación de Programas para el Bienestar Guerrero y las secretarías de Bienestar y de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, a que en coordinación con el Ayuntamiento de Coyuca de Benítez, las autoridades comunitarias y demás instituciones competentes, realicen a la brevedad un censo integral en la comunidad de Yetla, con el objeto de identificar a las familias damnificadas y evaluar, verificar y cuantificar los daños ocasionados por el desbordamiento del arroyo, registrado el pasado 24 de agosto.

A propuesta de la diputada Gladys Cortés Genchi (PVEM), el Congreso de Guerrero aprobó un exhorto al titular de la Secretaría de Educación en Guerrero para que realice una revisión y supervisión exhaustiva de los planes y programas de estudio de las instituciones particulares de educación superior en la entidad, a efecto de que cuenten con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) que otorga la misma institución, en beneficio de mejores oportunidades laborales y profesionales de las y los estudiantes.

El Pleno de la LXIV Legislatura aprobó un punto de acuerdo suscrito por la diputada Catalina Apolinar Santiago (Morena) por el que se exhorta a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero a incluir en su Programa Emergente de Rehabilitación de Caminos 2026, y en su oportunidad en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal venidero, los tramos Tlatlauquitepec-Zapotitlán, Lucerito-Acatepec, Escalerilla-Tlacoapa, Ayutla-Plan de Gatica, José La Hacienda-Crucero de Pascala de Oro y Ayutla-Colotepec, en atención a presidentas, presidentes municipales y comisarios que lo han solicitado reiteradamente.

La diputada Catalina Apolinar Santiago (Morena) propuso exhortar a los 84 ayuntamientos del estado y al Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres para que elaboren, revisen y actualicen sus Bandos de Policía y Gobierno, así como sus reglamentos, manuales, circulares y disposiciones administrativas, armonizándolos con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Guerrero, la Ley Orgánica del Municipio Libre y demás legislación estatal y federal aplicable, a efecto de garantizar la certeza jurídica, la gobernabilidad local y la protección de los derechos humanos de sus habitantes. La propuesta fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.

El diputado Julián López Galeana propuso exhortar a la presidenta municipal de Acapulco de Juárez, Leticia Lozano Zavala, a que implemente las acciones necesarias para la recuperación de espacios invadidos en la vía pública, garantizando el libre tránsito peatonal y vehicular, en beneficio de la población. La propuesta fue turnada a la Comisión de Transporte.

El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo suscrito por la diputada Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) por el que se exhorta al Ayuntamiento de Taxco de Alarcón y a la Secretaría de Turismo del Estado a impulsar, promover y consolidar el Mercado Municipal Tetitlán, como un punto estratégico de visita turística, gastronómica, comercial y cultural de este municipio.

La legisladora también propuso exhortar a la titular del Poder Ejecutivo estatal a que, a través de las secretarías de Cultura y de Turismo, en coordinación con el Ayuntamiento de Pilcaya, se incorpore a la agenda cultural y turística oficial del estado de Guerrero el último domingo de marzo de cada año como fecha oficial para la celebración de la “Feria del Coyote y del Pozole de Pilcaya”. La propuesta fue turnada a la Comisión de Cultura.