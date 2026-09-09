Refuerzan desde el Congreso la protección a las personas adultas mayores

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Chilpancingo, Gro., a 08 de Septiembre del 2026.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó este martes un dictamen de reformas y adiciones a la Ley Número 375 de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que amplía la definición general de “violencia” contra este sector, abarcando cualquier acción u omisión que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte.

Esta adecuación legal establece, además, la obligación de las autoridades estatales y municipales de prevenir, atender, sancionar y erradicar estas conductas, garantizando protección integral y acceso efectivo a la justicia.

Al razonar su voto, el diputado Jesús Parra García, promovente de la iniciativa, señaló que con estas modificaciones se fortalece la legislación estatal y se avanza en su armonización con instrumentos nacionales e internacionales, como la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el Protocolo de San Salvador, los principios de la Organización de las Naciones Unidas y la legislación federal en la materia.

Expuso, asimismo, que la reforma representa un cambio de paradigma, al transitar del asistencialismo hacia el pleno ejercicio de los derechos humanos, reconociendo la dignidad de quienes, dijo, han brindado identidad, sentido de pertenencia, vida y memoria a la sociedad.

El decreto también reforma la numeración del actual Capítulo III del Título Segundo de la Ley Número 375, para quedar como Capítulo II, denominado “De los Derechos”, a efecto de dar mayor orden y certeza a la estructura del ordenamiento.

DICTÁMENES

El Congreso de Guerrero aprobó adiciones a la Ley 838 de Atención a los Migrantes del Estado para garantizarles el acceso a trámites y servicios públicos, mediante procedimientos simplificados, accesibles y no discriminatorios, especialmente en la obtención de documentos oficiales, salud, educación, justicia y programas sociales.

El Pleno del Congreso del Estado aprobó un dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 688 de Personas Jóvenes del Estado de Guerrero, con el objeto de fortalecer las garantías de desarrollo integral y bienestar de las juventudes en la entidad, elevando a rango legal la atención prioritaria a la salud mental, con protocolos de detección temprana en centros educativos, y obligando al Estado a prestar servicios médicos con estándares de calidad, calidez y no discriminación por identidad o expresión de género. Fundamentó el diputado Jorge Iván Ortega Jiménez en su calidad de presidente de la Comisión de la Juventud.