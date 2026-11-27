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Realizan en Guerrero el Primer Congreso Estatal de Capacitación en Salud Mental y Adicciones 2026

Chilpancingo, Gro., 26 de noviembre de 2026.– “La salud mental es y seguirá siendo una prioridad del gobierno de Guerrero hasta el último día de la administración”, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda al encabezar el Primer Congreso Estatal de Capacitación en Salud Mental y Adicciones 2026, realizado en la Casa del Pueblo.

Ante especialistas, personal médico y estudiantes de distintas instituciones educativas, la mandataria estatal destacó la importancia de fortalecer las capacidades del personal de salud para prevenir y atender problemáticas como el suicidio y las adicciones, mediante servicios profesionales.

“En Guerrero tenemos muy claro que la salud mental es un derecho que debemos garantizar a nuestro pueblo. Por eso seguimos trabajando para fortalecer la prevención y la atención y acercar todos los servicios a los municipios y comunidades de las ocho regiones”, expresó en su mensaje desde el auditorio José Joaquín de Herrera.

Como parte de las acciones para mejorar la atención, Salgado Pineda entregó material de apoyo para la aplicación de pruebas de detección a personal del Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones (CECOSAMA) de Chilpancingo, así como a la coordinación estatal de IMSS Bienestar y del Hospital General IMSS Bienestar de la capital.

La gobernadora señaló que es necesario dejar atrás los prejuicios y garantizar que quienes enfrentan problemas de salud mental o adicciones encuentren comprensión, acompañamiento y herramientas para salir adelante.

Subrayó que la salud mental es tan importante como la física y que pedir ayuda es un acto de valentía y responsabilidad, por lo que reiteró el compromiso de impulsar una atención digna, accesible y profundamente humana, especialmente para niñas, niños y jóvenes.

Por su parte, la secretaria de Salud, Alondra García Carbajal, informó que, a través del Consejo Estatal de Salud Mental y Adicciones, se han impulsado acciones de capacitación para profesionales, ferias de servicios, estrategias para reducir la discriminación y herramientas innovadoras como un chatbot de orientación, además del fortalecimiento del marco jurídico en esta materia.

Añadió que este Congreso Estatal permite el intercambio de conocimientos y experiencias entre especialistas de distintas instituciones, con el propósito de generar propuestas que se traduzcan en mejores servicios para la población y contribuyan al bienestar de las familias y la construcción de paz en Guerrero.

Asistieron el coordinador estatal de IMSS Bienestar, Jesús Ulises Adame Reina; el representante de la Comisión de Salud Mental y Adicciones, Óscar Flores Cuéllar; la diputada Beatriz Vélez Núñez; la coordinadora estatal del Programa de Salud Mental y Contra las Adicciones, Silvia Benítez Almazán, y el director del Hospital Militar Regional de Chilpancingo, Óscar Benavidez Aguilar, entre otros funcionarios estatales.