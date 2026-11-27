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Presentan proyecto sobre apicultura y sustentabilidad ambiental

Chilpancingo, Gro., a 26 de Noviembre del 2026.- Estudiantes del Colegio de Bachilleres plantel 11 del municipio de Tixtla, obtuvieron el primer lugar en la categoría de Nivel Medio Superior de la Feria Estatal Guerrerense de Ciencias e Ingenierías (FEGUECI) 2026, con el proyecto “La apicultura, una ventana a la sustentabilidad y biodiversidad”, con el cual buscan garantizar la polinización de los ecosistemas ofreciendo una alternativa económica ecológica para las comunidades rurales de las 8 regiones del estado.

Las alumnas Rebeca Mayte Alcaraz Martínez e Ingrid Portillo Rodríguez, acompañadas por su asesor, Julio Marino Castañón, recibieron el galardón durante la ceremonia de premiación realizada este jueves 26 de noviembre en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), en Acapulco, en el marco de la Trigésima Primera Edición del Foro de Estudios sobre Guerrero, convocado por el gobierno del estado, a través del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero (COCYTIEG).

Estas iniciativas forman parte de las acciones que impulsa la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para fomentar la ciencia, la tecnología y la innovación mediante ferias y espacios de divulgación científica que acercan a las juventudes a la investigación y promueven el desarrollo de nuevos conocimientos.

Este resultado reflejó el talento, la dedicación y el interés por la investigación científica de las alumnas guerrerenses, así como la importancia de impulsar proyectos escolares que contribuyan al cuidado de la biodiversidad y la sustentabilidad., con este logro se hace alusión al interés de la mandataria estatal de impulsar el talento científico entre las y los estudiantes de los diferentes niveles educativos de Guerrero.

Con este reconocimiento, el COBACH Guerrero reafirma su compromiso con la formación científica y el desarrollo de iniciativas innovadoras entre sus estudiantes e invita a participar en las ferias y proyectos que dan impulso al talento e ingenio de las y los estudiantes.