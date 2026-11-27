Anuncio

En la glosa del Quinto Informe de Gobierno, Daniel Antonio Ledesma Osuna destacó la reducción del promedio diario de homicidios dolosos y de los delitos de alto impacto en Guerrero.

Chilpancingo, Gro. 26 de noviembre del 2026.- En el marco de la glosa del Quinto Informe de Gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el secretario de Seguridad Pública, Daniel Antonio Ledesma Osuna, compareció ante comisiones unidas del Congreso del Estado, donde destacó la disminución en el promedio diario de homicidios dolosos y en la incidencia de delitos de alto impacto.

El secretario señaló que estos avances son resultado del trabajo coordinado entre autoridades estatales, federales y municipales, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad. Entre las acciones presentadas destacó los recorridos preventivos en las ocho regiones, la vigilancia en entornos escolares y la profesionalización policial.

Ledesma Osuna reiteró que la atención a mujeres y niñas es prioritaria. Al informar sobre el seguimiento a los reportes de no localización, señaló que, en su mayoría, los casos están relacionados con situaciones sentimentales y problemas en el hogar. También informó del reforzamiento de la comunicación institucional como parte de la prevención, para combatir la desinformación y contrarrestar la difusión de contenidos que promueven la violencia.

En materia de equipamiento e infraestructura, Ledesma Osuna informó sobre la inversión para mejorar las instalaciones de la Universidad Policial, dotar de equipo de protección al personal operativo, entregar unidades a los municipios y ampliar la cobertura de videovigilancia. Estas acciones mejoran las condiciones de trabajo de las corporaciones y su capacidad de respuesta.

En el sistema penitenciario estatal, destacó la capacitación del personal y el reforzamiento de la vigilancia en los centros de reinserción social. También informó sobre las acciones de atención médica, educación y formación en oficios que contribuyen a la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

Asimismo, solicitó el respaldo del Congreso para destinar una partida presupuestal a jubilaciones, promociones de ascenso y renovación del personal policial. El secretario y las y los legisladores acordaron impulsar una ruta legislativa para establecer la obligación de los municipios de invertir en seguridad pública y prevención social del delito.

La sesión fue encabezada por la diputada María del Pilar Vadillo Ruiz, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Joaquín Badillo Escamilla, y el diputado Arturo Álvarez Angli. También participaron las diputadas Gladys Cortes Genchi y Leticia Mosso Hernández, y el diputado Juan Valenzo Villanueva. En un ambiente de respeto y diálogo, las y los legisladores agradecieron la exposición y reconocieron la labor que se realiza en Guerrero para proteger a la población.