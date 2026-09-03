Para mejor respuesta ante desastres, aprobó el Congreso reformas a la Ley de Protección Civil

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Chilpancingo, Gro., a 02 de Septiembre del 2026.- El Pleno de la LXIV Legislatura aprobó reformas y adiciones a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado para fortalecer los objetivos del Sistema Estatal y las atribuciones del Consejo Estatal de Protección Civil, en busca de mejorar la coordinación, prevención, atención y respuesta ante riesgos y desastres naturales o antropogénicos en Guerrero.

Al fundamentar el dictamen de la iniciativa que en su momento presentó la diputada Marisol Bazán Fernández (Morena), el diputado Édgar Ventura de la Cruz, a nombre de la Comisión de Protección Civil, refirió que, por sus condiciones geográficas, el estado es altamente vulnerable a fenómenos naturales, como huracanes, inundaciones, sismos e incendios forestales, y ante ello resulta indispensable consolidar instituciones con capacidad de prevención, planeación y respuesta oportuna.

Por las anteriores razones, abundó, es necesario fortalecer los objetivos y atribuciones del Sistema Estatal y el Consejo Estatal de Protección Civil, como una medida estratégica para garantizar una atención integral, coordinada y eficaz ante los riesgos, emergencias y desastres que afectan de manera recurrente a la entidad.

Resaltó la importancia de establecer la integración de los Consejos Comunitarios de Protección Civil como órganos de participación ciudadana orientados a promover la prevención y la cultura de autoprotección en las comunidades.

De la misma forma, destacó que regular los Comités Comunitarios dentro del marco legal, adquiere una importancia estratégica para garantizar la prevención ante emergencias y desastres, ya que las comunidades constituyen un primer nivel de respuesta, por lo que su organización y capacitación representan herramientas fundamentales para disminuir riesgos y prevenir pérdidas humanas y materiales.

“Fomentar la participación y organización comunitaria en la toma de decisiones sobre el desarrollo de sus comunidades, resulta de mucha importancia para promover una sociedad más organizada, responsable y comprometida con el bienestar colectivo”, subrayó.

Y es que, refirió, apostar por instituciones más sólidas en materia de prevención y atención de riesgos, significa avanzar hacia un estado más preparado, resiliente y capaz de enfrentar los desafíos derivados de los fenómenos naturales y contingencias que afectan a la población.

Iniciativas

En la sesión de este miércoles, la diputada Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) presentó la iniciativa de Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Guerrero, con la finalidad de dotar a la entidad de un marco jurídico y procesal especializado que garantice la reparación material y obligatoria de los daños causados a los ecosistemas, asegurando que las sanciones económicas se destinen íntegramente a la restauración y conservación de la biodiversidad. Fue turnada a la Comisión de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático.

También presentó una iniciativa de adición a la fracción III del artículo 365 del Código Penal para el Estado de Guerrero, de reforma a los artículos 36 y 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, de reforma al artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, y por la que se expide la Ley de Responsabilidad Ambiental del Estado de Guerrero, con el objeto de establecer un régimen estatal de responsabilidad ambiental que permita prevenir, determinar y sancionar los daños ocasionados al medio ambiente, así como garantizar su reparación. Fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia, y de Estudios Constitucionales y Jurídicos.

En su oportunidad, la diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó una iniciativa de adiciones al Código Penal estatal para tipificar el delito de “robo de agave”, con sanciones de 3 a 6 años de prisión, específicamente contra quien sin derecho corte, arranque, extraiga o sustraiga dichas plantas cultivadas en terrenos agrícolas, estableciendo agravantes hasta en una mitad cuando el delito se cometa por dos o más personas, con violencia, uso de maquinaria, fines de comercialización o en perjuicio de ejidos y comunidades. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

Finalmente, el diputado Pánfilo Sánchez Almazán (Morena) presentó una iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo a la fracción V del artículo 13 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, con la intención de que no sea exigible la presentación del Acta de Anuencia del Cabildo del municipio o municipios afectados, cuando las solicitudes de creación de nuevos municipios sean promovidas por pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La diputada Catalina Apolinar Santiago y el diputado Julián López Galeana se adhirieron a la iniciativa. Fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.