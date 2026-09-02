“No hay un nombre puesto”: Karen Castrejón pide calma ante definición de Morena en Guerrero

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Gabriela Martínez /Digital Guerrero

Acapulco, Gro., a 02 de Septiembre del 2026.- En medio de la expectativa por la definición de Morena en Guerrero, la senadora con licencia del Partido Verde, Karen Castrejón Trujillo, llamó a los aspirantes a mantener la serenidad y evitar confrontaciones, al sostener que hasta el momento no existe un perfil definido para encabezar la próxima etapa electoral.



Durante su participación en la sesión de Grupo Aca, Castrejón, quien también busca la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, afirmó que las encuestas ya fueron levantadas y que los resultados podrían conocerse en aproximadamente una semana.

La aspirante explicó que Guerrero forma parte del segundo bloque de entidades contempladas para la definición de coordinaciones y que alrededor de 30 perfiles participaron en el proceso interno.

“No hay un nombre puesto en la mesa para nadie”, enfatizó, al tiempo que llamó a sus compañeros de contienda a esperar los resultados y mantener la unidad.

Castrejón Trujillo adelantó además que respetará el resultado de la encuesta, independientemente de quién resulte favorecido.

En otro tema, la senadora con licencia planteó la necesidad de fortalecer los filtros para la selección de candidatos y evitar que personas vinculadas con el crimen organizado puedan acceder a una candidatura.

Consideró que presentar únicamente una carta de antecedentes no penales no es suficiente para garantizar que los aspirantes sean perfiles confiables.

Por ello, propuso la participación de instituciones como la Fiscalía General de la República, unidades de inteligencia financiera y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a fin de revisar antecedentes, posibles vínculos y el origen de los recursos de quienes pretendan contender.

La dirigente del Verde sostuvo que contar con candidaturas “limpias” permitiría fortalecer la confianza ciudadana y contribuir a una mayor participación en las próximas elecciones.

Finalmente, señaló que las encuestas deberían ir más allá de medir popularidad y conocimiento público, incorporando elementos como trayectoria, resultados, fortalezas y aspectos negativos de cada aspirante.