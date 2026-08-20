Pide el Congreso a Conagua informe sobre obras de protección hidráulica del río La Sabana

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Chilpancingo, Gro., a 19 de Agosto del 2026.- La Comisión Permanente del Congreso del Estado exhortó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a que, en un plazo de 60 días, remita al Poder Legislativo un informe técnico, fundado y documentado sobre el estado que guardan las obras de protección hidráulica que se ejecutan en el río de La Sabana, del municipio de Acapulco.

La diputada Violeta Martínez Pacheco (Morena) expuso que dicho río constituye el principal cauce de aguas pluviales de Acapulco, y forma parte de un sistema hidráulico estratégico para la protección de miles de familias asentadas en su cuenca y zona de influencia.

Señaló que los fenómenos hidrometeorológicos de los últimos años han demostrado que la reducción de la capacidad hidráulica de este flujo de agua, a consecuencia del azolve, acumulación de materiales de arrastre, erosión de bordos y deterioro de la infraestructura de protección, incrementan el riesgo de inundaciones, afectaciones patrimoniales y pérdidas humanas, por lo que su conservación, rehabilitación y fortalecimiento constituye una acción prioritaria.

Abundó que, tras los recientes huracanes, el Gobierno de México anunció la ejecución de un programa integral de obras hidráulicas, con la finalidad de disminuir el riesgo de inundaciones, mejorar el funcionamiento del cauce y proteger a la población asentada en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Por todo lo anterior, la diputada considera pertinente que el Congreso solicite información técnica actualizada que permita conocer el estado real de ejecución de las obras, grado de avance físico y financiero alcanzado, las acciones pendientes y el calendario previsto para su conclusión, todo lo cual brindará certeza a la población, acorde con los principios de transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad que rigen el ejercicio de la función pública.

Esto, agregó, constituye un mecanismo de colaboración institucional entre órdenes de gobierno que busca fortalecer la transparencia, la prevención del riesgo, la protección civil y la seguridad de la población, sin invadir las atribuciones constitucionales y legales conferidas a la Conagua, ni prejuzgar sobre el cumplimiento de sus responsabilidades.

Iniciativas

El diputado Carlos Eduardo Bello Solano (Morena) presentó una iniciativa por la que se deroga el segundo párrafo del Artículo 29 de la Ley 465 de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero, con el objeto de eliminar el requisito de autorización previa del servidor público para la publicación de su declaración patrimonial y de intereses, en armonización con la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Fue turnada a la Comisión de Justicia.

El diputado Alejandro Carabias Icaza (PVEM) presentó una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas fracciones del artículo 195 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado para que se reestructure el trabajo parlamentario, mediante la separación de seis comisiones ordinarias de amplio espectro en 12 comisiones especializadas, que optimicen el análisis, dictaminación y seguimiento de la agenda pública estatal.

Acuerdos

La diputada Araceli Ocampo Manzanares (Morena) propuso exhortar a la Secretaría de Salud del Estado a fortalecer el monitoreo, la vigilancia epidemiológica y la implementación de los protocolos sanitarios relacionados con la detección y atención de casos de Cyclospora cayetanensis, a fin de prevenir su propagación. El asunto fue turnado a la Comisión de Salud.

El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a las y los titulares de los 84 ayuntamientos y el Concejo Municipal Comunitario de Ayutla de los Libres a que remitan a esta Soberanía un informe detallado del número de sesiones de Cabildo celebradas desde el inicio de sus respectivas administraciones, especificando la fecha y tipo de sesión realizada, conforme a lo dispuesto en el Art. 49 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado. Fue turnado a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.

Intervenciones

El diputado Héctor Suárez Basurto intervino con el tema “Los Avispones no se venden”.

Por su parte, el diputado Jorge Iván Ortega Jiménez para hablar de las obras de reparación y mantenimiento del Libramiento a Tixtla.