Realiza Congreso de Guerrero la Consulta para integrar la Ley en materia del espectro autista

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Chilpancingo, Gro., a 20 de Agosto del 2026.- El Congreso del Estado realizó este jueves el proceso de Consulta a Personas con la Condición del Espectro Autista del Estado de Guerrero, un espacio deliberativo en el que más de 200 personas de diferentes partes de la entidad con esta condición, sus familias, organizaciones civiles, especialistas en salud y educación, brindaron opiniones y propuestas tendentes a lograr una legislación integral en materia de atención, inclusión y protección de los derechos de este sector.

Al dar la bienvenida a las y los participantes, la diputada Beatriz Vélez Núñez, presidenta de la Comisión de Salud de la LXIV Legislatura, expuso que durante más de seis meses se ha mantenido contacto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a efecto de cumplimentar su resolución derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2024.

De la misma forma, indicó, el Poder Legislativo ha trabajado coordinadamente con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, el Sistema DIF Guerrero y la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero como órgano garante, con el objetivo de diseñar una metodología participativa y accesible que permita superar la invalidez de la anterior Ley 832 y construir un marco legal legítimo y sensible a las demandas sociales.

A su vez, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Joaquín Badillo Escamilla, reconoció la entrega de los padres y madres de familia que día con día luchan y tocan puertas por el bienestar de sus hijas e hijos, subrayando que las legisladoras y los legisladores que integran el Congreso local tienen la plena voluntad política y el compromiso de poner su mayor esfuerzo para dotar a la entidad de una ley hecha a la medida, que sirva de garantía jurídica real.

En ese sentido, Badillo Escamilla enfatizó que la atención a las resoluciones del máximo tribunal del país se asume con estricta responsabilidad institucional, pero sobre todo con vocación social, asegurando que el Congreso del Estado continuará con las puertas abiertas y facilitará todas las condiciones humanas, materiales y operativas necesarias para que la voz de los sectores prioritarios oriente de manera directa el marco jurídico estatal.

En su turno, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Alejandro Carabias Icaza, celebró la nutrida participación y señaló que este proceso representa una valiosa segunda oportunidad para corregir deficiencias del pasado y construir una ley verdaderamente útil, sensible y humana, que no sea producto de un ejercicio de escritorio o de gabinete, sino del conocimiento vivencial de quienes enfrentan cotidianamente esta condición.

La propuesta legislativa base proyecta ejes fundamentales en materia de salud con diagnósticos tempranos y terapias especializadas; en educación, mediante docentes de apoyo o sombra, escuelas para padres y materiales accesibles; en lo laboral y entorno, con incentivos de contratación, ajustes razonables en centros de trabajo y adecuación de espacios públicos con áreas de calma; además de establecer sanciones contra actos de discriminación y la conformación de una Comisión Interinstitucional con participación de las familias.

El desarrollo técnico y operativo de esta jornada estuvo a cargo del equipo multidisciplinario del Congreso del Estado, a través de la Unidad de Procesos de Consulta y la comisión legislativa de Salud, así como personal de las secretarías de Salud y de Educación del Gobierno del Estado, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG) y personal de apoyo del Museo Interactivo “La Avispa”, quienes establecieron mesas de trabajo inclusivas, adaptadas con formatos en lectura fácil, pictogramas, moderadores y personal capacitado.

Estuvieron presentes también el diputado Héctor Suárez Basurto, la titular de la Secretaría de Salud estatal, Alondra García Carbajal; la presidenta de la CDHEG, Cecilia Narciso Gaytán; la directora del Museo Interactivo “La Avispa”, Tania Yanci Manrique Pastor, así como representantes del Ayuntamiento de Chilpancingo.