Analizan exhorto para atención a afectados en La Unión por el Huracán “Polo”

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Chilpancingo, Gro., 02 de octubre de 2026.- La diputada Rebeca Núñez Martín del Campo propuso exhortar a las secretarías de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, de Fomento y Desarrollo Económico y de Bienestar, todas del Estado, para que implementen acciones de atención, apoyo económico y reactivación productiva en beneficio de las familias y los comercios afectados por el huracán Polo en las comunidades de Petacalco, La Saladita y Las Peñitas, del municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca.

En su exposición de motivos, la legisladora integrante del Grupo Parlamentario del PRD recordó que el pasado 24 de septiembre la combinación de la marea de tormenta y el mar de fondo provocó inundaciones y daños en estas localidades de la Costa Grande, afectando viviendas, negocios y espacios de trabajo.

Precisó que las mayores afectaciones se dieron en la zona de enramadas, mientras que pescadores y prestadores de servicios turísticos sufrieron daños o pérdidas en sus herramientas e infraestructura, poniendo en riesgo la fuente de ingreso para sus familias.

Núñez Martín reconoció las acciones iniciales realizadas por las autoridades municipales y estatales, mediante recorridos e inspecciones para conocer la magnitud de las afectaciones y brindar atención a la población; sin embargo, indicó que la dimensión de los daños supera la capacidad presupuestaria del municipio, por lo que resulta indispensable la participación coordinada de los distintos órdenes de gobierno para responder a las necesidades de las personas afectadas.

El punto de acuerdo propone exhortar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para que active los protocolos correspondientes y el Centro de Operaciones de Emergencias, en coordinación con el Consejo Estatal de Protección Civil, a fin de atender a las familias y los comercios afectados.

También plantea solicitar a la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico la implementación de programas temporales de empleo y acciones de reactivación económica para la ciudadanía y los establecimientos perjudicados.

De igual manera, se propone exhortar a la Secretaría de Bienestar para que implementen programas de apoyo económico dirigidos a las familias y los comercios afectados por las inundaciones, con el propósito de contribuir a la recuperación de sus bienes y actividades productivas.

La proposición fue turnada a la Comisión de Protección Civil para su correspondiente análisis y dictaminación.