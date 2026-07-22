Plantea diputada iniciativa para garantizar el derecho humano a cuidar y ser cuidado

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Chilpancingo, Gro., a 21 de Julio del 2026.- Con el propósito de garantizar el derecho humano a cuidar y ser cuidado, a través de la corresponsabilidad social entre Estado, familias, comunidad y el sector privado, la diputada Erika Lorena Lührs Cortés presentó una iniciativa de Ley del Sistema de Cuidados del Estado de Guerrero.

Al exponer el sentido de su propuesta, la legisladora de Movimiento Ciudadano detalló que este sistema busca ser un mecanismo de coordinación entre dependencias estatales y municipales para diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas orientadas a garantizar el acceso a servicios de cuidado con calidad, suficiencia y enfoque de derechos humanos, reconociendo como sujetos prioritarios de atención a las niñas y niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas con enfermedades o en situación de dependencia.

Aunado a lo anterior, propone impulsar la profesionalización, capacitación y certificación de las personas cuidadoras, promoviendo condiciones laborales y de seguridad social que dignifiquen su labor.

De la misma forma, el ordenamiento establece responsabilidades entre diversas dependencias estatales para fortalecer la atención integral y perspectiva de género; es decir, que las secretarías de Salud, Educación, del Trabajo y Previsión Social, de Fomento y Desarrollo Económico y el Sistema DIF Guerrero tendrán atribuciones específicas para promover servicios de cuidado, impulsar la capacitación de personas cuidadoras, fomentar la corresponsabilidad entre mujeres y hombres, desarrollar la economía del cuidado y coordinar acciones que permitan ampliar la cobertura de servicios.

Dichas instancias públicas tendrán como objetivo reducir las desigualdades derivadas de una distribución inequitativa del trabajo de cuidado, favorecer la autonomía económica de las mujeres, facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar, fortalecer el desarrollo de la primera infancia y garantizar una atención digna para quienes requieren asistencia permanente, mediante servicios accesibles, incluyentes y con perspectiva intercultural.

Por último, Lührs Cortés enfatizó que el cuidado ha sido históricamente una labor invisibilizada y asumida principalmente por las mujeres, por lo que consideró indispensable que el Estado reconozca esta actividad como un derecho y una responsabilidad compartida, mediante la creación de un sistema que permita proteger tanto a las personas que necesitan cuidados como a quienes los proporcionan.

A la propuesta se adhirió el diputado Jesús Parra García (PRI), para luego ser turnada a la Comisión de Salud para su análisis y dictaminación.