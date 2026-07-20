Proponen tipificar como delito la falsa autoadscripción indígena y afromexicana

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Chilpancingo, Gro., a 19 de Julio del 2026.- Con el objeto de blindar las acciones afirmativas como legítimos instrumentos de justicia constitucional y erradicar la usurpación de candidaturas exclusivas, el diputado Pánfilo Sánchez Almazán presentó una iniciativa de reforma a la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

En la propuesta que -de ser aprobada- será elevada a la consideración del Congreso de la Unión, el diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena plantea adicionar la fracción XI del artículo 9 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para sancionar con severidad a toda persona que con dolo se ostente como integrante de un pueblo originario o afromexicano, sin acreditar un vínculo cultural, histórico, territorial o comunitario, con el único fin de acceder a una postulación reservada.

Agrega que, además de las penas correspondientes, a los infractores se les impondrá la inhabilitación para contender por candidaturas o ejercer cargos públicos por hasta dos procesos electorales.

De igual manera, se prevén sanciones económicas y administrativas para los partidos políticos que incurran en estas simulaciones, y se mandata a las autoridades electorales a fijar mecanismos estrictos de verificación para la autoadscripción calificada.

Sánchez Almazán enfatizó que esta conducta dolosa altera la equidad antes de la emisión del voto, distorsiona la competencia y daña la autenticidad de la oferta política, hecho por el cual, dijo, la tipificación penal resulta necesaria, idónea y proporcional para cubrir este vacío legal, alineándose con los criterios protectores emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su correspondiente análisis y dictaminación.