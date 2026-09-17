Plantean reforma para garantizar al menos una notaría por municipio

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Chilpancingo, Gro., a 16 de Septiembre del 2026.- Para garantizar que exista como mínimo una notaría en cada municipio de la entidad, que dé respuesta a las necesidades de la población en materia jurídica, la diputada Ana Lilia Botello Figueroa (Morena) presentó una iniciativa de reforma y adiciones a la Ley Número 971 del Notariado del Estado de Guerrero.

En su propuesta que fue turnada a la Comisión de Justicia, la legisladora resaltó la importancia de acercar los servicios notariales a las familias que viven en municipios alejados y comunidades rurales, indígenas y afromexicanas, quienes actualmente realizan largos traslados, gastos de transporte y pérdida de tiempo laboral por trámites relacionados con la protección de su patrimonio, sucesiones, testamentos, regularización de propiedades y formalización de actos jurídicos.

Argumentó que estas modificaciones tienen un importante sentido social, puesto que la seguridad jurídica no debe depender de la distancia ni concentrarse únicamente en las grandes ciudades. Ante esto, plantea que se establezca una notaría por municipio, cobertura que podría incrementarse cuando las condiciones económicas, poblacionales o la demanda de servicios así lo requieran.

Añade, asimismo, que para determinar las necesidades notariales se considerarán factores como las distancias, vías de comunicación, dispersión de las comunidades, transporte, actividad económica y accesibilidad a las personas adultas mayores, con discapacidad y comunidades indígenas y afromexicanas.

Aclaró que ampliar la cobertura no significa reducir los requisitos ni debilitar la función notarial, sino garantizar que quienes ejercen la fe pública cuenten con preparación, mérito, capacidad, probidad y profesionalismo, mediante procesos transparentes y objetivos.

Finalizó diciendo que esta implementación será de manera progresiva, con diagnósticos, estudios técnicos, definición de prioridades y mecanismos de rendición de cuentas, con la meta de que en un plazo de tres años no exista ningún municipio sin cobertura notarial.

A la propuesta se adhirió el diputado independiente Julián López Galeana.