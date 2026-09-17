Asiste la rectora de la UAGro, Leticia Jiménez al grito de Independencia y desfile cívico-militar en Chilpancingo

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Encabeza las ceremonias la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda

Chilpancingo, Gro., a 16 de Septiembre del 2026.- La rectora de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Leticia Jiménez Zamora asistió a la Casa del Pueblo para ser testigo del tradicional Grito de Independencia, conmemorando el 216 aniversario de esta gran gesta heroica.

También estuvo presente en el desfile cívico-militar conmemorativo por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

El solemne acto cívico celebrado la noche del martes, fue encabezado por la Mtra. Evelyn Salgado Pineda, Gobernadora del Estado de Guerrero.

La presencia de la Rectora de la UAGro en esta ceremonia histórica reafirma la sólida sinergia institucional entre la universidad y el gobierno estatal.

La rectora de la UAGro destacó la importancia de preservar nuestras tradiciones y el orgullo nacional.

Destacó que honrar el legado de los héroes patrios es un pilar fundamental para inspirar un fuerte sentido de pertenencia y compromiso ético tanto en los docentes como en los estudiantes universitarios.



Con su asistencia a este significativo evento, la Universidad Autónoma de Guerrero demuestra que su labor trasciende el ámbito académico para integrarse activamente en la vida cívica y cultural del estado.

Así, la máxima casa de estudios guerrerense refrenda su vocación de formar ciudadanos íntegros, conscientes de su historia y dispuestos a contribuir al progreso de México.