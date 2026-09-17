Proponen nombre de Benita Galeana en sala del Congreso del Estado

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Chilpancingo, Gro., a 16 de Septiembre del 2026.- En reconocimiento a su trayectoria y legado en pro de los derechos de las mujeres y los trabajadores, la diputada Glafira Meraza Prudente propuso instaurar el nombre de Benita Galeana Lacunza en la sala legislativa ubicada detrás del escudo del Salón de Plenos del Congreso del Estado.

Desde tribuna, la diputada por Morena detalló que esta destacada guerrerense originaria de San Jerónimo de Juárez destacó como escritora, luchadora social y sindicalista, participando en movimientos en favor de los derechos de las mujeres, impulsando demandas como la jornada laboral de ocho horas, el seguro social, descanso materno y la creación de salas de cuna para madres trabajadoras.

Todo lo anterior, puntualizó, la hace merecedora de este y más reconocimientos, como una forma de preservar su memoria y acercar su historia a las nuevas generaciones.

Abundó que el Congreso de Guerrero ya ha reconocido la trascendencia de Galeana, quien en 2023 fue designada recipiendaria de la Presea “Sentimientos de la Nación”, por sus aportaciones a la defensa de los derechos humanos, la democracia y los más altos valores de la humanidad.

Recordó, asimismo, que su legado ha sido reconocido previamente en la entidad, entre otros actos, con la Medalla al Mérito Civil “Antonia Nava de Catalán”, otorgada por el Gobierno del Estado en 1987.

En ese sentido, Meraza Prudente considera importante incorporar el nombre de Benita Galeana en una de sus diversas salas legislativas, en reconocimiento a su lucha por la transformación social.

El diputado independiente Julián López Galeana, el Grupo Parlamentario de Morena y las diputadas Rebeca Núñez Martín del Campo (PRD) y Gladys Cortés Genchi (PVEM) se adhirieron al acuerdo.