Si Morena no le da candidaturas, las buscará con el Partido Verde y PT, advierte Javier Saldaña Almazán

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Fue el mejor posicionado de los aspirantes hombres en la encuesta y reclama un trato justo

Ana Lilia Torres

Acapulco, Gro., a 16 de Septiembre del 2026.— El rector con licencia de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán advirtió que en caso de que Morena le niegue candidaturas para su equipo políticos, las buscará con el Partido Verde Ecologista de México o el Partido del Trabajo.

A unos días de que Morena definió su proceso interno con el nombramiento de Beatriz Mojica como coordinadora de la 4T en Guerrero, Saldaña Almazán dijo que tuvo el segundo lugar en la encuesta y que merece un trato justo para su movimiento.

En un mensaje dirigido a su grupo, les pidió guardar calma, ya que espera negociar posiciones con la dirigencia de Morena, pero si no le da respuesta positiva, se acercará con sus partidos aliados.

“Primero tocaré base con la presidenta de Morena, porque tienen que darnos de acuerdo a la proporción que tenemos”, al haber obtenido el segundo lugar en la encuesta, indicó Javier Saldaña.

Dijo que respeta el nombramiento de Beatriz Mojica como coordinadora estatal de Morena en Guerrero, pero también reclama espacios para el equipo que lo acompaña, aunque él no reciba ninguna candidatura.

El rector con licencia señaló que esperará la respuesta que le den Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido.

Reiteró su respeto por el resultado que favoreció a Beatriz Mojica, así como su lealtad a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora de Evelyn Salgado Pineda, por lo que espera también un trato similar para su equipo.

“Siempre apoyamos a la presidenta, apoyamos a la gobernadora y nunca pedimos nada, ni siquiera una regiduría, pero hoy tenemos derecho a estar representados”, sostuvo.

Finalmente, Javier Saldaña pidió a sus seguidores no incorporarse a otros equipos, esperar el resultado de sus conversaciones y continuar con las reuniones regionales, ya que les garantizó que buscará que su movimiento esté bien representado.