En coordinación con SECTUR Nacional, Evelyn Salgado confirma regreso del Tianguis Turístico a Acapulco en 2028

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• Amplia coordinación y trabajo conjunto entre los gobiernos de México y Guerrero

• Josefina Rodríguez Zamora confirma continuidad de la itinerancia; Puebla será sede en 2027 y Acapulco en 2028

Acapulco, Gro., a 29 de Septiembre del 2026.– Como resultado de la coordinación y comunicación que mantiene la gobernadora Evelyn Salgado Pineda con el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Turismo federal, se confirmó que el Tianguis Turístico mantendrá su carácter itinerante y que Acapulco volverá a ser sede de este encuentro en 2028.

La confirmación fue realizada este martes por la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, quien informó que Puebla recibirá la edición de 2027 y posteriormente el encuentro regresará a Guerrero, en este caso a Acapulco, para su edición 2028.

Rodríguez Zamora señaló que la semana pasada sostuvo comunicación con el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, a quien confirmó que el esquema itinerante se mantendría y que Acapulco continuaba contemplado para recibir el encuentro en 2028.

“Muy buena pregunta, muchas gracias, porque hay muchas especulaciones. El Tianguis regresa en este 2028 a su casa, a Acapulco”, afirmó la titular de Sectur Nacional durante una breve entrevista.

La funcionaria federal precisó que, una vez concluida la edición de Puebla, se realizará el cambio de estafeta hacia Guerrero y que en 2028 se emitirá la convocatoria para definir la sede correspondiente a 2029, con lo que se mantiene el esquema itinerante del Tianguis Turístico.

Esta definición es resultado del trabajo coordinado que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda mantiene con el Gobierno de México para fortalecer la actividad turística de Guerrero y generar condiciones para que el estado continúe siendo sede de encuentros de alcance nacional e internacional.

Para Acapulco, el regreso del Tianguis Turístico en 2028 permitirá continuar mostrando ante compradores, touroperadores y representantes de la industria nacional e internacional la infraestructura renovada del puerto, sus nuevos atractivos y experiencias, así como la oferta turística que actualmente presenta el destino.

La edición 50 del Tianguis Turístico, realizada en Acapulco en abril de 2026, mostró la capacidad del puerto para recibir nuevamente este encuentro y otros eventos de alcance nacional e internacional.