Evelyn Salgado conmemora el 36 aniversario de la CDHEG con foro para las juventudes de Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 29 de septiembre de 2026.- La gobernadora Evelyn Salgado Pineda conmemoró el 36 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, donde convocó a las instituciones a asumir con responsabilidad su papel en la construcción de un Guerrero más justo, libre y seguro.

Durante la inauguración del foro “Juventudes por los Derechos Humanos”, realizado en el Auditorio del Tribunal Superior de Justicia con la participación de estudiantes de instituciones públicas y privadas de nivel medio superior y superior, la mandataria estatal afirmó que Guerrero necesita de la creatividad, inteligencia, sensibilidad y valentía de sus jóvenes.

En el marco del 36 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero (CDHEG), Salgado Pineda destacó que los derechos humanos son la base de la vida pública y una condición indispensable para la democracia.

“Este gobierno de la transformación gobierna con sensibilidad, ha gobernado con diálogo, con un respeto irrestricto y absoluto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas”, afirmó la mandataria.

La gobernadora señaló que hablar de derechos humanos implica garantizar condiciones para que las y los jóvenes puedan estudiar, expresar sus ideas sin miedo, vivir libres de violencia y acceder a oportunidades.

Destacó además la diversidad de las juventudes guerrerenses, integradas por jóvenes de zonas urbanas y rurales, comunidades indígenas y afromexicanas, personas con discapacidad y de la diversidad sexual, cuya pluralidad, dijo, representa una de las principales fortalezas del estado.

Salgado Pineda sostuvo que ninguna diferencia debe convertirse en una barrera para ejercer plenamente los derechos y alcanzar una vida digna y segura.

Durante el evento, la gobernadora Evelyn Salgado y la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Cecilia Narciso Gaytán, entregaron reconocimientos a trabajadoras y trabajadores que han dedicado más de 30 años de servicio a la Comisión de Derechos Humanos del Estado.

La mandataria estatal también resaltó que las instituciones se construyen con principios, ideales y leyes, pero adquieren un rostro humano con el trabajo cotidiano de quienes las integran.

Por su parte, la presidenta de la CDHEG, Cecilia Narciso Gaytán, reconoció el respaldo de la gobernadora a los grupos en situación de vulnerabilidad y a las políticas dirigidas a las juventudes.

“Construyamos un entorno de libertad y armonía, y un espacio para la juventud con voz propia, con plenos derechos y con la capacidad para construir un mundo más justo”, expresó Narciso Gaytán.

Al foro asistieron la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Erika Isabel Guillén Román; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; la rectora de la UAGro, Leticia Jiménez Zamora; el secretario de la Juventud y la Niñez, Carlos Sánchez García, y el diputado Joaquín Badillo Escamilla.