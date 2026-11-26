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Arranca 16 días de activismo con entrega de apoyos para fortalecer la independencia financiera de las mujeres en Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

Chilpancingo, Gro., a 25 de Noviembre de 2026.– En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda puso en marcha los 16 Días de Activismo, con la entrega de apoyos del programa Crédito Libertad Mujer de Financiera para el Bienestar, con una inversión de 2.8 millones de pesos para impulsar la autonomía económica de las guerrerenses.

Acompañada por la secretaria de la Mujer, Arbelia Arteaga Arteaga, la mandataria estatal encabezó la entrega de créditos a la palabra, dirigidos principalmente a mujeres que buscan fortalecer sus emprendimientos, reactivar la economía familiar, con el objetivo de generar condiciones para vivir libres de violencia.

Durante el acto, Evelyn Salgado Pineda destacó que la independencia económica es una herramienta fundamental para que las mujeres puedan ejercer su libertad y decidir sobre su propia vida.

“Las mujeres sí podemos, no hay imposibles. Esta es una lucha que compartimos todas nosotras, y la independencia económica de las mujeres es fundamental para avanzar, ejercer nuestra libertad y tener la posibilidad de decidir sobre nuestra propia vida”, expresó la gobernadora.

En su mensaje, Salgado Pineda señaló que su gobierno continuará construyendo redes de apoyo y oportunidades para las mujeres, al tiempo que afirmó que programas como la Tarjeta Violeta cuentan con respaldo constitucional al estar incorporados en la Ley de Bienestar, lo que permite darles continuidad más allá de los cambios de administración.

En coordinación con Financiera para el Bienestar, Guerrero forma parte de las 13 entidades que participan en este esquema de créditos, que ofrece requisitos sencillos y condiciones accesibles, con atención territorial y perspectiva de género. Entre los municipios beneficiados se encuentran Cochoapa el Grande, Cuajinicuilapa, Chilapa, Acatepec y Ayutla de los Libres.

Por su parte, Lourdes Hernández Torres, representante de Financiera para el Bienestar, informó que durante los primeros dos años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se han colocado alrededor de 111 mil créditos a la palabra en el país, con una inversión de mil 879 millones de pesos.

Precisó que en Guerrero se han entregado más de 10 mil créditos, por un monto superior a 320 millones de pesos, con cobertura en municipios como Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Tlapa de Comonfort y Metlatonoc, entre otros.

La representante federal destacó que este programa de financiamientos Libertad Mujer, reconocen el papel de las mujeres en la economía familiar y su responsabilidad en el manejo de los recursos.

La gobernadora Evelyn Salgado junto con Lourdes Hernández Torres, representante de Financiera para el Bienestar y la titular de la Secretaría de la Mujer, entregaron las tarjetas de crédito a las beneficiarias a quienes llamó a confiar en sus capacidades, continuar sus proyectos y perseguir sus sueños.

“Es tiempo de las mujeres en Guerrero, tiempo de reconocer su fuerza, talento y capacidad para transformar el estado”, manifestó durante este encuentro en la Sala de la República de Casa Guerrero.

En el evento también estuvo presente el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval.