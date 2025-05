Presentan Reforma para avanzar en construcción de una sociedad más justa, equitativa e incluyente

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 22 de Mayo del 2025.- Diputadas y diputados de las Comisiones de Estudios Constitucionales y Jurídicos y para la Igualdad de Género del Congreso de Guerrero presentaron una iniciativa de reforma y adiciones a la Constitución Política local para armonizarla con la Constitución Política Federal, en materia de Igualdad sustantiva con el objetivo de garantizar la perspectiva de género, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y la erradicación de la brecha salarial por razones de género.

La propuesta presentada por las diputadas Gloria Citlali Calixto Jiménez, Araceli Ocampo Manzanares, Leticia Mosso Hernández, Pilar Vadillo Ruiz, Obdulia Naranjo Cabrera, y los diputados Alejandro Carabias Icaza, Joaquín Badillo Escamilla y Robell Urióstegui Patiño, señala que esta iniciativa obedece al proceso de armonización para que Guerrero cuente con un marco jurídico más robusto, que pueda impactar en todos los niveles del desempeño público y de la convivencia social.

Agrega que la necesidad de reformar la Constitución es para garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, proteger de manera efectiva a niñas y mujeres, garantizar que haya una representación paritaria en la integración de los espacios públicos de toma de decisiones a fin de transformar las relaciones sociales, eliminar desigualdades estructurales y garantizar un marco jurídico que promueva una sociedad justa, equitativa e incluyente.

Señala que “La igualdad formal nos dice que somos iguales ante la ley, pero no basta, porque en las calles, en los hogares, en los centros de trabajo y en las instituciones, las mujeres siguen enfrentando obstáculos que los hombres no. Por eso hablamos de igualdad sustantiva: una igualdad real, que se sienta, que transforme la vida de las personas, que vaya al fondo y no se quede sólo en la forma”.

Refiere que reformar la Constitución no es un acto simbólico, es un paso fundamental para reconocer que el Estado tiene la obligación de construir condiciones estructurales que garanticen el ejercicio pleno de los derechos de todas, es decir, incorporar la igualdad sustantiva significa que el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos asuman con claridad que hombres y mujeres tienen los mismos derechos.

Se señala que plasmar en la Constitución local la igualdad sustantiva significa reconocer las desigualdades históricas, culturales y estructurales que han colocado en desventaja a las mujeres, y con la armonización las instituciones estatales y municipales deberán actuar de manera afirmativa para corregirlas sus acciones y proporcionar mejores oportunidades a las mujeres en los diferentes espacios de toma de decisiones.