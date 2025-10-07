Propone Diputado descuento en la Autopista del Sol y mantenimiento constante de esta vía de comunicación

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 06 de Octubre del 2025.- El diputado Jorge Iván Ortega Jiménez presentó un exhorto al Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) y al Director General de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) para que de manera inmediata y prioritaria se autorice un descuento no menor al 50 por ciento en el cobro de peaje, se asegure la iluminación de los túneles y se mantenga en condiciones óptimas y de seguridad la carpeta asfáltica de la Autopista del Sol.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD dijo que la tarifa por el uso de esta autopista es una de las más altas del país, lo que hace inconcebible la falta de inversión en su mantenimiento y seguridad, cobrándole a los usuarios un precio que no se ve reflejado en la calidad y protección que merecen.

“Como representantes populares nuestra responsabilidad es alzar la voz y exigir acciones concretas que garanticen la seguridad y el bienestar de quienes circulan por esta importante vía, así como promover medidas que impulsen el desarrollo económico de nuestro Estado, sin que esto implique poner en riesgo vidas humanas”, indicó.

Manifestó que ante la omisión recurrente y las trágicas consecuencias que ello genera, es imperativo que el Congreso, en ejercicio de sus facultades de vigilancia y exigencia, emita un nuevo exhorto a las instancias correspondientes.

Por ello, propuso exhortar respetuosamente al Comité Técnico del FONADIN y al Director General de CAPUFE para que de manera inmediata y prioritaria se autorice un descuento no menor al 50 por ciento en el cobro de peaje de la Autopista del Sol, que sea vigente hasta en tanto no se garanticen las condiciones óptimas de seguridad y mantenimiento de la vía.

Además, que se asegure la adecuada y constante iluminación en todos los túneles de la autopista del sol, en especial el de Agua de Obispo, y se realicen las gestiones necesarias para mantener en condiciones óptimas la carpeta asfáltica y la señalización adecuada.

Se propone que a través de las autoridades estatales se dé seguimiento a los exhortos dirigidos a las autoridades federales y coadyuve en la gestión para que se atiendan de manera prioritaria las demandas planteadas, informando al Congreso sobre las gestiones y avances en un término no mayor a 15 días naturales a partir de su aprobación.

La propuesta fue turnada a las Comisiones Unidas de Hacienda y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.