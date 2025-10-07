Coordinación interinstitucional fortalece los resultados en materia de seguridad en Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 06 de Octubre del 2025.– En el marco de la estrategia estatal de seguridad y procuración de justicia, el vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz, Randy Suastegui Cebrero, dio a conocer los resultados obtenidos durante la semana del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2025, como resultado del trabajo conjunto entre autoridades federales, estatales y municipales.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que durante este periodo, se registraron 29 personas detenidas, de las cuales 3 corresponden al fuero federal y 26 al fuero común, asimismo, se aseguraron 21 vehículos y se recuperaron 16 unidades con reporte de robo, debilitando la operatividad de grupos delictivos en diversas zonas.

Además, se aseguraron seis armas cortas, 7 cargadores y 93 cauchos, así como 100 gramos de marihuana, 149 dosis de cristal, 45 dosis de cocaína y 26 dosis de piedra, lo que representó una perdida de más de 67 mil pesos a la delincuencia organizada.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó 39 órdenes de aprehensión por delitos como homicidio calificado, violación, extorsión, fraude, violencia familiar y robo, entre otros, ademas se lograron 21 vinculaciones a proceso y 16 sentencias condenatorias, con penas que alcanzan hasta 40 años de prisión.

Entre los casos relevantes, se destacó la detención en flagrancia de América “N”, por delitos contra la salud en Acapulco, y de Álvaro “N”, asegurado durante un cateo en Zihuatanejo de Azueta, en posesión de droga y equipo táctico.

Asimismo, se aseguraron 45 vehículos vinculados a actividades delictivas y se recuperación 23 unidades con reporte de robo, mientras que, mediante la aplicación “Ponte Buso” y la línea directa de atención, se atendieron 27 tentativas de extorsión, 9 extorsiones indirectas y 3 secuestros virtuales, evitando el pago de más de 350 mil pesos a delincuentes.