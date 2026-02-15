Propone Diputado sancionar el uso de inteligencia artificial en delitos de violencia digital en Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 15 de Febrero del 2026.- La Comisión de Justicia analiza una iniciativa del diputado Jhobanny Jiménez Mendoza para reformar el artículo 187 del Código Penal del Estado de Guerrero, con el objetivo de actualizar y fortalecer el tipo penal de violación a la intimidad sexual e incorporar en este ordenamiento, de manera expresa, el uso de la inteligencia artificial y ampliar las conductas sancionables, a fin de prevenir y combatir la violencia digital, incluida la generación y difusión de contenidos íntimos manipulados o falsos.

Al presentar la propuesta ante el Pleno, explicó que la reforma busca adaptar la legislación penal a los avances tecnológicos que han facilitado nuevas formas de vulneración de derechos fundamentales, particularmente a través de herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten crear imágenes, videos o audios falsos con apariencia real, conocidos como deepfakes.

Jiménez Mendoza dijo que, si bien en México se han registrado avances importantes con la aprobación de la denominada “Ley Olimpia” y la incorporación del delito de violación a la intimidad sexual en los códigos penales federal y estatales, el marco normativo vigente en Guerrero requiere una actualización expresa para evitar vacíos interpretativos frente al uso de tecnologías emergentes.

Agregó que, actualmente, el artículo 187 sanciona la divulgación y captura no consentida de contenido íntimo con penas de tres a seis años de prisión y multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización; sin embargo, es necesario que se establezca de manera explícita el uso de inteligencia artificial en conductas como la edición, manipulación, almacenamiento, reproducción, comercialización u oferta de este tipo de materiales.

Por ello, la iniciativa propone incorporar la frase “mediante el uso de inteligencia artificial o no” en las conductas previstas en el tipo penal, así como ampliar los verbos rectores para abarcar nuevas modalidades de violencia digital. Además, se incluye una definición clara de inteligencia artificial, entendida como cualquier aplicación, programa, algoritmo o tecnología que procese o modifique automáticamente fotografías, audios o videos para alterar su contenido original o crear representaciones falsas con apariencia real en contenido íntimo.

Finalmente, subrayó que con la reforma se busca consolidar un marco jurídico acorde con la realidad tecnológica, fortalecer la protección de la intimidad sexual y contribuir a la construcción de un entorno digital más seguro y libre de violencia en el estado de Guerrero. Esta reforma se sustenta en los principios constitucionales de igualdad, protección a la intimidad, acceso a la justicia y erradicación de la violencia, así como en los compromisos asumidos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos y protección de las mujeres.