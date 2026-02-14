Propone Diputado garantizar en la Ley Municipal derechos de las mujeres

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 13 de Febrero del 2026.– El diputado Rafael Martínez Ramírez, propuso reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, para contemplar de manera textual en este ordenamiento los derechos de las mujeres, la igualdad sustantiva y reiterar la erradicación de la discriminación en el ámbito municipal.

En la iniciativa, que fue turnada a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación, señala que el objetivo es fortalecer y actualizar las atribuciones de los ayuntamientos, dotándolos de una mayor claridad normativa y eficacia en el ejercicio de sus funciones.

Agregando que, debe considerarse el lenguaje incluyente y no sexista, para visibilizar y nombrar los derechos de las mujeres; por ello, propone reformar diversos artículos de la ley para contar con una redacción que, desde su lectura, contemple y visualice a las mujeres en los cargos de toma de decisiones en los ayuntamientos.

De este modo, propone reformar los artículos 7; 8; 11; 32; 40; 45; 47; 57; 68 fracción I; 69 QUATER fracciones III, V, XI, XII, XIII, XIV; 70 fracciones V, VI, VII, VIII, IX; del Título Segundo la denominación del Capítulo VI; 72; 75; 76; del Título Segundo la denominación del Capítulo VII; 77 fracciones III, V, XIII, XV, XVII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII; del Título Segundo denominación del Capítulo VIII; 79; 80 primer párrafo; del Título Tercero la denominación del Capítulo I; 96, 97; 98 fracciones VI, IX, X; 99; del Título Tercero la denominación del Capítulo II; 100; 101; 102; 103; 106 primer párrafo, fracciones III, VII, XVIII; 111; 112; del Título Séptimo, denominación del Capítulo VII BIS; 224A; 224B primer párrafo; 224C; del Título Séptimo la denominación del Capítulo XI; 239; 240; 241; 241 B; 241 E; y se deroga la fracción XVIII del artículo 77, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

*Reformas a la Ley para las Personas con Discapacidad*

El legislador también presentó una iniciativa de reforma al párrafo primero y la fracción II del artículo 3 de la Ley para las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero, para armonizar el marco jurídico garantizando su inclusión, reconocimiento y protección conforme a los principios constitucionales y convencionales vigentes.

Por eso, propuso establecer en el artículo 3 que: Persona con discapacidad es aquella que, a consecuencia de la presencia de una deficiencia o limitación física, al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, ve impedida su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.

Asimismo, en la fracción II, propone que Discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad para su análisis y emisión del dictamen correspondiente.