Propone Pablo Amílcar mejorar el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana en Guerrero

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Chilpancingo, Gro., 29 de octubre de 2026.- En el marco del tercer aniversario del impacto del huracán Otis en Acapulco y Coyuca de Benítez, y para garantizar el funcionamiento de los mecanismos de prevención y respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos, el diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros (Morena) presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley 861 de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero.

En su exposición de motivos, el legislador indicó que es necesario mejorar la operación del Sistema de Alerta Temprana, mediante el monitoreo en tiempo real, la difusión oportuna de información y la asignación de recursos para su desarrollo y mejora continua.

Recordó que el pasado 25 de octubre se cumplieron tres años del impacto del huracán Otis en los municipios de Acapulco y Coyuca de Benítez, hecho que evidenció la necesidad de contar con mecanismos de alertamiento más eficaces, derivado de la rápida intensificación de los fenómenos como consecuencia del cambio climático.

Sandoval Ballesteros señaló que los ciclones tropicales representan un riesgo creciente para la población, especialmente para quienes habitan en zonas vulnerables, por lo que consideró necesario fortalecer las herramientas tecnológicas y los protocolos de protección civil para prevenir la pérdida de vidas y reducir los daños económicos y sociales.

En ese sentido, su iniciativa plantea incorporar a la legislación la definición del Sistema de Alerta Temprana como una medida de adaptación al cambio climático y de gestión de riesgos, contemplando mecanismos de comunicación integrados entre las dependencias federales y estatales competentes en materia de protección civil, que permitan generar información precisa y oportuna para la toma de decisiones.

La propuesta plantea que dicho sistema esté integrado por equipos de monitoreo, dispositivos e instrumentos tecnológicos coordinados por la secretaría competente, a través del Centro Estatal de Alertamiento, en colaboración con las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

Asimismo, propone reformar el artículo 79 para establecer que el análisis y evaluación de los fenómenos se realicen en tiempo real, mediante equipos de medición, monitoreo, transmisión y procesamiento de información de última generación, que permitan emitir alertas oportunas y proporcionar a la población información clara y precisa sobre los protocolos de prevención, preparación y actuación.

De igual forma, se plantea modificar el artículo 86 para que los recursos destinados al desarrollo, operación y mejora continua de los Sistemas de Alerta Temprana sean etiquetados anualmente en el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado.

Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Protección Civil para su análisis y dictaminación pertinentes.