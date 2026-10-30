FGE Guerrero detiene a Isaías “N” por abuso sexual de personas menores de edad agravado en Copalillo

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La detención se realizó en coordinación con DEFENSA, Guardia Nacional y Policía Estatal.

El imputado es investigado por hechos ocurridos en julio de 2026, en agravio de una menor de edad de identidad reservada.

Chilpancingo, Gro., a 29 de Octubre del 2026.– La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal, cumplimentó una orden de aprehensión contra Isaías “N”, por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual de personas menores de edad agravado, cometido en perjuicio de una víctima menor de edad de identidad reservada, en el municipio de Copalillo, Guerrero.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 20 de julio de 2026, cuando el imputado presuntamente realizó actos de carácter sexual en agravio de la víctima.

Derivado de los actos de investigación realizados, se reunieron los elementos necesarios para solicitar y obtener de la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente.

El detenido será puesto a disposición del Juez de Control que lo requiere, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero refrenda su compromiso de investigar y perseguir los delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes, garantizando la protección de las víctimas y su acceso a la justicia.

De acuerdo con la legislación vigente, Isaías “N” se presume inocente mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente.