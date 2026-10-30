Invierte Gobernadora Evelyn Salgado más de 118 MDP en obras para Tlacotepec y sus comunidades

Anuncio

Supervisa el avance del 73% de la Universidad Politécnica y Tecnológica de la Sierra e inaugura el camino artesanal Tlacotepec–Zopilostoc y el tramo carretero Verde Rico-Puerto del Varal

Destaca la gestión de 42 MDP para caminos artesanales y anuncia nuevos talleres para la formación de jóvenes en 2027

Tlacotepec, Gro., Mpio., de Heliodoro Castillo, 29 de octubre de 2026.- Con una inversión superior a los 118 millones de pesos en obras y acciones para 2026, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reafirmó su compromiso con el desarrollo de la región Sierra de Guerrero, mediante el fortalecimiento de la infraestructura carretera, educativa, hidráulica y social, durante una gira de trabajo por el municipio de General Heliodoro Castillo, cuya cabecera municipal es Tlacotepec.

Como parte de la jornada, la mandataria estatal, supervisó los avances de construcción de la Universidad Politécnica y Tecnológica de la Sierra que registra un avance del 73 por ciento y contempla una inversión cercana a los 82 millones de pesos. Una vez concluida, esta institución beneficiará a 492 estudiantes y ampliará las oportunidades de formación profesional para las juventudes de la región.

Durante la gira, Evelyn Salgado anunció que en 2027 se destinarán 3.5 millones de pesos adicionales para construir talleres de mecánica automotriz, con el propósito de fortalecer la preparación práctica de las y los estudiantes.

“Hoy la Universidad Tecnológica en la Sierra de nuestro estado es una realidad. Vamos a continuar con más obras y más acciones en infraestructura educativa. Tengo la seguridad de que la herramienta más poderosa para transformar Guerrero y México es la educación”, expresó.

En la explanada del Ayuntamiento se llevó a cabo la Feria de Servicios y Anuncio de Obras, donde dependencias estatales acercaron atención y apoyos a la población. A través del DIF Guerrero se entregaron aparatos funcionales, mientras que la Coordinación Técnica del Sistema Estatal del Registro Civil brindó servicios relacionados con actas, certificados de nacimiento y correcciones registrales.

En materia de infraestructura hidráulica, el director general de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Guerrero (CAPASEG), Facundo Gastélum Félix, informó que se dará continuidad a las acciones de rehabilitación de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, con obras que representan una inversión superior a los 11 millones de pesos y cuentan con la participación del municipio.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, destacó la gestión de 42 millones de pesos ante el Gobierno de México para la construcción de dos caminos artesanales, proyectos que contribuyen a mejorar la comunicación y el acceso a las comunidades de la Sierra.

El presidente municipal de Heliodoro Castillo, Aurelio Patiño Torres, reconoció el respaldo de la administración estatal en materia de infraestructura carretera, proyectos productivos para el campo y programas sociales. También destacó la colaboración con el DIF Guerrero para fortalecer la atención alimentaria en centros educativos, los comedores escolares y los apoyos dirigidos a personas adultas mayores.

Asimismo, señaló que la construcción de la Universidad Politécnica y Tecnológica representa una de las obras más esperadas por el municipio, al permitir que las nuevas generaciones tengan mayores oportunidades de continuar sus estudios sin salir de su región.

En su intervención, el director general del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Enrique Ramírez Barrios, confirmó que la construcción de la universidad registra un avance del 73 por ciento y destacó que el proyecto comenzó durante la actual administración estatal.

La gobernadora reiteró que durante 2026 se destinan más de 118 millones de pesos a obras y acciones para el municipio, entre ellas infraestructura educativa, caminos, carreteras, puentes, cuartos del programa Construyendo Bienestar y otros apoyos sociales.

Además, destacó que, en los cinco años de su administración, el municipio de General Heliodoro Castillo ha recibido más de 300 millones de pesos en obras y acciones de alto impacto, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y avanzar en la atención de las necesidades históricas de la región Sierra.

Para finalizar la gira de trabajo, la gobernadora Evelyn Salgado realizó la inauguración del camino artesanal Tlacotepec–Zopilostoc, el cual consta de 6.5 kilómetros, y proviene de una inversión federal, y en la inauguración del tramo carretero Verde Rico-Puerto del Varal, se destacó que la obra forma parte de un proyecto integral de más de 21 kilómetros, con una inversión superior a los 19 millones de pesos.

Con estos trabajos se mejora la conectividad entre localidades como Puerto del Varal, Verde Rico, El Ahuejote, La Reforma, Huerta Vieja y El Zoquial, facilitando el traslado de las familias y el acceso a servicios en la región Sierra.