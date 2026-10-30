Intensifica SGIRPCGRO recorridos de supervisión en panteones previo a la celebración de Día de Muertos

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Se busca atender riesgos para salvaguardar la integridad física de la población

Chilpancingo, Gro., a 29 de Octubre del 2026.- Con el propósito de mitigar riesgos y prevenir accidentes durante las festividades de Día de Muertos, por indicaciones de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Estado de Guerrero (SGIRPCGRO) lleva a cabo recorridos de supervisión en panteones municipales y privados de las ocho regiones del estado.

Estas acciones se realizan previo a los días 01 y 02 de noviembre, fechas en las que se registra una alta afluencia de visitantes en los cementerios, con el objetivo de identificar y reducir condiciones de riesgo que pudieran poner en peligro la integridad física de la población.

Durante los recorridos, personal operativo de esta dependencia verifica las condiciones estructurales de bardas perimetrales, tumbas y capillas, la identificación de enjambres, árboles con riesgo de caer, así como la delimitación de fosas abiertas y la revisión de instalaciones eléctricas y de gas LP en comercios semifijos.

Asimismo, la dependencia estatal solicitó a las autoridades de los 85 municipios de la entidad, implementar acciones de prevención, como la instalación de puestos de auxilio, señalización de rutas de evacuación, control de aforos y coordinación con cuerpos de emergencia.

La SGIRPCGRO llama a la población que asistirá a los panteones a seguir las recomendaciones de protección civil, mantenerse hidratada, cuidar a niñas, niños y adultos mayores, y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

La dependencia estatal refrenda su compromiso de salvaguardar la vida y el bienestar de las y los guerrerenses durante esta importante tradición mexicana.