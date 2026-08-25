Proponen a López Obrador para recibir la presea Sentimientos de la Nación

Anuncio

Si hay alguien que la merezca es él, afirmó el coordinador de los diputados de Morena, Jacko Badillo

Chilpancingo Gro., a 25 de Agosto del 2026.- El ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra entre las propuestas para recibir el próximo 13 de septiembre la presea Sentimientos de la Nación, que cada año otorga el Congreso del Estado de Guerrero en el marco del aniversario del Primer Congreso de Anáhuac.

En entrevista colectiva con medios de comunicación al término de un evento en la sede del Poder Legislativo, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Joaquín “Jacko” Badillo Escamilla, indicó que se trata de una propuesta del grupo parlamentario del partido Morena, que será entregada para su análisis a la Comisión Especial encargada de revisar los perfiles.

El también coordinador de la bancada de Morena indicó que entre otras propuestas también está la ex secretaria de Medio Ambiente del gobierno federal, María Luisa Albores González y el ex candidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, aunque sobre este último apuntó que en un primer análisis se descubrió que hace unos años ya fue objeto de ese reconocimiento.

“Si hay alguien que merezca esa presea, alguien que conoce la historia y que quiere a Guerrero es Andrés Manuel López Obrador”, expresó Jacko Badillo, quien añadió que si bien el ex mandatario ha dicho que prefiere estar retirado de la vida pública, “no hay peor lucha que la que no se hace”, a la vez que expresó: “queremos que sepa que en Guerrero lo queremos, lo reconocemos y consideramos que el sería un excelente recipiendario” de la presea, reforzó.