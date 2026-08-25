SEG garantiza libros de texto gratuitos para todo el alumnado de educación básica

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Ningún niño de Guerrero se quedará sin sus ejemplares este ciclo escolar

Chilpancingo, Gro., 25 de agosto de 2026.- Para el arranque del ciclo escolar 2026-2027, todos los niños y niñas de educación básica contarán con sus libros de texto gratuitos, informó la Secretaría de Educación Guerrero al detallar que este año fueron recibidos 4 millones 679 mil 925 ejemplares por parte de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG).

A la fecha, se lleva un avance de distribución de 81.96 por ciento de los materiales en los 15 almacenes regionales, señaló Carlos Francisco Carbajal Peralta, responsable único de distribución de libros de texto en la SEG.

Con lo anterior se da cumplimiento a las instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para garantizar el derecho de que ningún niño o niña de Guerrero se quede sin estudiar por falta de libros.

La SEG indicó que, a partir del 13 de marzo de 2026, la CONALITEG inició el envío de los materiales, con lo cual al 4 de agosto se completó la recepción del 100 por ciento de los ejemplares asignados al estado.

En los niveles de secundaria y telesecundaria, la distribución concluyó al 100 por ciento, con la entrega de 991 mil 28 y 503 mil 639 ejemplares, respectivamente, el pasado 13 de julio.

Carbajal Peralta informó que los almacenes regionales continúan trabajando de manera coordinada para garantizar que los materiales lleguen a la totalidad de las escuelas públicas del estado.

El gobierno de Guerrero refrenda su compromiso de fortalecer la educación pública, garantizando que niñas, niños y adolescentes cuenten con las herramientas necesarias para el próximo ciclo escolar 2026-2027.