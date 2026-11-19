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Chilpancingo, Gro., a 18 de noviembre de 2026.- Ante el Pleno del Congreso del Estado compareció este miércoles el secretario de Bienestar, Pablo André Gordillo Oliveros, para dar un informe pormenorizado sobre la situación que guarda su dependencia, en el marco de la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.

En su exposición, el funcionario estatal resaltó que, de acuerdo con el INEGI, más de 80 mil guerrerenses salieron de la pobreza extrema, situación a la que han contribuido el aumento al salario mínimo, los programas sociales y la inversión social orientada al bienestar de las familias.

Abundó que bajo el liderazgo de la titular del Ejecutivo estatal, Evelyn Salgado Pineda, se ha trabajado con tesón para fortalecer la economía familiar, mejorando viviendas y brindando oportunidades de educación y capacitación para las familias, en especial las más vulnerables.

“Nuestra responsabilidad es que las familias cuenten con mejores condiciones en su vivienda; que una jefa de familia tenga un apoyo integral; que una persona con discapacidad cuente con apoyo social, y que tanto nuestras personas adultas mayores como nuestros jóvenes encuentren apoyo y espacios para participar en el ámbito productivo”, externó el compareciente.

En su oportunidad, diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios y representaciones de partido llamaron al funcionario estatal a continuar trabajando para que las y los guerrerenses mejoren su calidad de vida, conminándolo a cuidar que los programas sociales no sean utilizados con fines electorales.

Por el Grupo Parlamentario de Morena, se reconoció la labor institucional que realiza la dependencia, resaltando que se ha erradicado el viejo modelo asistencialista para dar paso a una verdadera justicia social.

Apuntaron que bajo esta nueva forma de gobernar se ha demostrado que los recursos públicos no se guardan ni se burocratizan, sino que se ejercen con transparencia, optimizando cada peso mediante censos rigurosos casa por casa, padrones claros y una rendición de cuentas que garantiza que el apoyo llegue a quien lo necesita.

Asimismo, expusieron que la información presentada deja claro que los programas sociales y territoriales de la dependencia van directos a la gente, sin intermediarios, y que las acciones preventivas reafirman la aplicación de un blindaje electoral férreo e institucional.

De la misma forma, destacaron que las cifras del INEGI confirman que más de 80 mil 700 guerrerenses dejaron de estar en situación de pobreza entre 2022 y 2024, lo que representa resultados tangibles que cambian realidades y no son obra de la casualidad, sino mérito colectivo de una administración que decidió gobernar para el pueblo.

El Grupo Parlamentario del PRI manifestó su reconocimiento a los programas sociales que funcionan, pero también consideró necesario señalar los aspectos que requieren mejorar. En ese sentido, indicó que es importante ampliar la cobertura de los programas asistenciales y garantizar que los apoyos lleguen oportunamente a quienes más los necesitan, generando mayores oportunidades para mujeres y jóvenes, acceso a vivienda digna y proyectos productivos que fortalezcan los ingresos, la autonomía y la calidad de vida de las familias guerrerenses.

En su oportunidad, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México señaló que los retos son grandes, que el tiempo apremia y es preciso ser constantes en los programas sociales, ya que queda mucho camino por recorrer, aunque externó su confianza en que se continuará avanzando en el combate a la pobreza y el mejoramiento de la calidad de vida de las y los guerrerenses.

Por su parte, el Grupo Parlamentario del PRD manifestó que la glosa es para que el gobierno explique lo que no se dice en el informe. En ese tenor, cuestionó sobre cuánto recurso público se ejerció, a quiénes llegó el apoyo, con qué criterio se eligió a las personas beneficiarias y quién verificó los resultados.

En su turno, la representación del Partido del Trabajo cuestionó al secretario sobre los mecanismos de coordinación que existen para supervisar el ejercicio de los recursos; revisar los expedientes de las personas beneficiarias y garantizar que los programas sociales se desarrollen conforme a la normatividad.

Inquirió, asimismo, de qué manera se incorporan los procesos preventivos de supervisión, revisión y auditoría en la operación cotidiana de los programas para corregir deficiencias durante su ejecución y atender las observaciones de las instancias fiscalizadoras.

La representación del Movimiento Ciudadano se pronunció por su parte a favor de que no se dupliquen los programas sociales con los federales, y que ningún apoyo social se otorgue con sesgo partidista, además de que haya una mejor coordinación con las demás dependencias estatales para que las y los guerrerenses tengan mayores beneficios.

Por último, la representación del Partido Acción Nacional reconoció la implementación de programas como la Tarjeta Violeta, los desayunos calientes, pensión de 63 y 64 años y la reapertura de centros de rehabilitación de Acapulco y Tlapa.

En esta comparecencia intervinieron las y los diputados Ana Lilia Botello Figueroa y Gloria Citlali Calixto Jiménez por Morena; Beatriz Vélez Núñez por el PRI; Gladys Cortés Genchi por el PVEM; Jorge Iván Ortega Jiménez por el PRD; Leticia Mosso Hernández por el PT; Erika Lorena Lührs Cortés por MC y María Irene Montiel Servín por el PAN.