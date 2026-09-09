Guerrero blinda proceso electoral 2026-2027 para garantizar elecciones libres y transparentes

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La gobernadora Evelyn Salgado y el Fiscal Zipacná Torres Ojeda refrendan compromiso de garantizar la legalidad y piso parejo en Guerrero rumbo a 2027

Chilpancingo, Gro., a 08 de Septiembre del 2026.- Al poner en marcha del Programa de Blindaje Electoral 2026-2027 en Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda afirmó que habrá piso parejo para todas las expresiones políticas y condiciones de libertad, legalidad y certeza para que la ciudadanía decida con su voto el rumbo del estado durante el proceso para elegir la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos el próximo 6 de junio del 2027.

La mandataria estatal destacó que las instituciones tienen la responsabilidad de actuar con absoluta imparcialidad y garantizar que los recursos, programas e instituciones públicas estén al servicio de la población y nunca sean utilizados para favorecer intereses políticos.

“Queremos que en Guerrero exista piso parejo para todas y para todos, que las distintas expresiones políticas puedan participar en condiciones de igualdad y que sea únicamente el pueblo y solo el pueblo, mediante su voto libre, quien decida quiénes serán sus representantes y el rumbo de nuestro estado”, expresó Salgado Pineda.

La titular del Ejecutivo, señaló que Guerrero se prepara para una etapa fundamental de su vida democrática, en la que el próximo 6 de junio de 2027 se elegirá la gubernatura, diputaciones locales y ayuntamientos.

Subrayó que este proceso requiere del compromiso de todas las instituciones y de una coordinación permanente para garantizar que las y los ciudadanos puedan ejercer sus derechos político-electorales con libertad, tranquilidad y certeza, respetando plenamente la voluntad popular.

Por su parte, el fiscal general del estado, Zipacná Torres Ojeda, aseguró que se actuará para prevenir, investigar y perseguir las conductas que pudieran constituir delitos electorales, dentro del ámbito de sus atribuciones y con absoluto respeto al debido proceso.



Afirmó que la institución no participa en la competencia política, no favorece partidos ni respalda candidaturas, por lo que fortalecerá sus capacidades de atención en las distintas regiones para facilitar a la ciudadanía la presentación de denuncias relacionadas con posibles delitos electorales.

La fiscal especializada en Delitos Electorales, Dulce Selene Castañeda Arrellanes, explicó que el programa contempla acciones de coordinación interinstitucional, capacitación territorial y estrategias de proximidad dirigidas a servidores públicos y autoridades municipales, incluyendo las regiones con presencia de pueblos indígenas.

Añadió que se impulsará información incluyente y accesible para los grupos prioritarios, así como una mayor cultura de la denuncia y confianza en las instituciones, con especial atención a la prevención de conductas que vulneren los derechos político electorales de las mujeres en el ámbito público.

“Se actuará bajo un enfoque de estricta legalidad para que ninguna conducta ilícita que vulnere los comicios o los derechos político electorales quede en la impunidad”, puntualizó la fiscal.

En el arranque del Programa de Blindaje Electoral 2026-2027 estuvieron presentes autoridades electorales, judiciales, civiles y militares, entre ellas la consejera presidenta del IEPC Guerrero, Luz Fabiola Matildes Gama; el vocal ejecutivo del INE en Guerrero, Dagoberto Santos Trigo; la presidenta del Tribunal Electoral del Estado, Alma Delia Eugenio Alcaraz; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; el comandante de la Octava Región Naval y el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Óscar García Ponce de León, entre otros funcionarios.