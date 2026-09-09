Aprueba el Congreso importantes reformas para la protección de policías y sus familias

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Chilpancingo, Gro., a 08 de Septiembre del 2026.- En un hecho histórico que beneficiará a la sociedad en su conjunto, el Pleno de la LXIV Legislatura aprobó reformas a la Ley Número 179 del Sistema de Seguridad Pública del Estado, estableciendo la obligación de que los elementos policiales cuenten con seguro de vida e incapacidad por riesgos derivados del desempeño de sus funciones, y se les garantice atención médica oportuna e inmediata cuando sufran lesiones en el cumplimiento de su deber.

Este paquete de reformas incluye garantizar la observancia del principio de paridad de género en la integración, composición y carrera policial de las instituciones y cuerpos de seguridad pública, asegurando la participación de las mujeres en las tareas de seguridad y en los procesos de selección, ascenso y promoción.

Respectivamente, las iniciativas para tales efectos fueron presentadas en su momento por las diputadas Diana Bernabé Vega, integrante del Grupo Parlamentario de Morena y Ma. Del Pilar Vadillo Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRI.

Al fundamentar ambos dictámenes en su calidad de presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Vadillo Ruiz explicó que el primer dictamen que reforma la fracción IX del artículo 66 de la Ley de Seguridad Pública, busca convertir las prestaciones a los cuerpos policiales en una obligación efectiva y no opcional, estableciendo que, a partir del Ejercicio Fiscal 2027, el Gobierno del Estado y los municipios deberán contemplar y etiquetar en sus respectivos presupuestos los recursos necesarios para garantizar el seguro de vida e incapacidad de los elementos policiales.

Enfatizó que estas acciones representan un respaldo para las y los policías y sus familias, al establecer una mayor protección ante los riesgos inherentes a una labor que implica enfrentar diariamente situaciones que ponen en peligro su integridad y su vida, además contribuye a dignificar el servicio policial, mejorar sus condiciones laborales y brindar mayor seguridad económica a las familias en casos de fallecimiento o incapacidad.

Sobre las reformas y adiciones a los artículos 4, 17, 22 y 71 del citado del Sistema de Seguridad Pública, la diputada Pilar Vadillo indicó que establecer la incorporación del principio de paridad de género en la composición e integración de las instituciones y cuerpos de seguridad pública, así como en la carrera policial, tiene como fundamental objetivo garantizar una participación más equilibrada de mujeres y hombres en las tareas de seguridad.

Añadió que esto permitirá fortalecer la igualdad de oportunidades dentro de las corporaciones policiales y favorecer una mayor participación de las mujeres en los procesos de ingreso, permanencia, promoción y acceso a espacios de responsabilidad y toma de decisiones, lo que implica transformar las estructuras institucionales, reducir brechas de género, y esencialmente poder contar con cuerpos policiales más plurales y representativos de la sociedad.

Resaltó, por último, que incorporar la perspectiva de género en este ordenamiento contribuirá a mejorar la capacidad de las instituciones de seguridad para prevenir, atender y responder ante casos de violencia contra las mujeres, al favorecer una actuación más sensible, especializada y acorde con las necesidades de las víctimas, además de fortalecer la confianza ciudadana en las corporaciones policiales.

INTERVENCIÓN

El diputado Jorge Iván Ortega Jiménez (PRD) intervino con el tema: La participación efectiva de los jóvenes en materia electoral.