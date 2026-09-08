Reconoce Evelyn Salgado a baluartes de la identidad cultural de Guerrero

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La mandataria entregó reconocimientos a cinco representantes de diversas expresiones culturales del Patrimonio Inmaterial Guerrerense 2026

Chilpancingo, Gro., a 07 de septiembre del 2026.- Con el propósito de preservar las tradiciones, saberes y expresiones que forman parte de la identidad cultural de Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció a mujeres y hombres que, con su talento, dedicación y amor por su tierra, mantienen viva la riqueza cultural de los pueblos guerrerenses.

La mandataria, junto a la secretaria de Cultura de Guerrero, Aída Martínez Rebolledo, realizó la entrega de reconocimientos del programa: “Baluartes del Patrimonio Inmaterial Guerrerense 2026”, donde destacó la importancia de respaldar a quienes han dedicado su vida a transmitir de generación en generación las expresiones que dan identidad y sentido de pertenencia a las comunidades.

Este año fueron reconocidas cinco personas: Filogonio Carranza del Pilar, Reyes Baltazar Román Cano, Teódulo Rómulo García Pastrana, Ana Luisa Eulalia Barreto Sánchez, “Ana Barreto”, y Antonia Hernández Sandoval, representantes de distintas expresiones culturales de Guerrero.



Evelyn Salgado resaltó que preservar el patrimonio inmaterial significa mantener vigente la memoria colectiva de los pueblos y garantizar que sus conocimientos, música, danzas, artes y tradiciones continúen siendo transmitidos a las nuevas generaciones.

“Gracias por dedicar su vida a transmitir lo que somos y por mantener encendida la memoria de nuestros pueblos”, expresó la gobernadora, al reconocer la trayectoria de las y los galardonados.

Con este reconocimiento, la gobernadora Evelyn Salgado refrendó su compromiso de impulsar una política cultural que valore la diversidad y riqueza de las ocho regiones del estado, porque “mientras las tradiciones permanezcan vivas, Guerrero seguirá contando su historia a través de sus pueblos y su gente”, puntualizó.