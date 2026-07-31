Solicita Congreso informe sobre cumplimiento de transparencia de entes públicos

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Chilpancingo, Gro., a 30 de Julio del 2026.- La Comisión Permanente del Congreso del Estado emitió un exhorto al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guerrero para que informe sobre las instituciones públicas que no han integrado ni actualizado la información correspondiente al Sistema 1 de Evolución Patrimonial, Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal en la Plataforma Digital Nacional.

La propuesta fue impulsada por el diputado Carlos Eduardo Bello Solano (Morena), quien resaltó que la Plataforma Digital Nacional constituye una herramienta fundamental para prevenir, detectar y combatir posibles actos de corrupción, al dar seguimiento a la información patrimonial y de intereses de las personas servidoras públicas, lo cual fortalece los mecanismos de fiscalización y consolida una administración pública más transparente y responsable.

Desde tribuna, el legislador resaltó el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, ante lo cual conminó a los entes públicos a realizar el procedimiento y dar cumplimiento a la legislación en materia de responsabilidades administrativas.

Bello Solano añadió que el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción ha emitido en dos ocasiones recomendaciones dirigidas a los poderes públicos, municipios, organismos autónomos, entidades paraestatales, universidades y demás sujetos obligados para que realicen la interconexión con el Sistema Digital de Información Estatal y compartan la información requerida.

Por lo anterior, el diputado planteó la urgencia de que el Poder Legislativo sea informado sobre las acciones administrativas que dicho comité ha promovido ante los órganos internos de control para que los sujetos obligados regularicen su situación y den cumplimiento a las disposiciones legales aplicables.

Asimismo, se llama a brindar un informe con la relación de las instituciones que sí han cumplido con la carga de información en el Sistema 1, a efecto de contar con un diagnóstico integral sobre el nivel de cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos.