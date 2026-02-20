La SEDEPIA conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna con una Jornada Académica y Cultural 

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 19 de Febrero del 2026.- Como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, el gobierno del estado, a través de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEDEPIA) llevó a cabo la Jornada Académica y Cultural denominada “Lenguas Indígenas: voz viva de nuestra identidad”, en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac.

El titular de la SEDEPIA, Abel Bruno Arriaga en su mensaje dijo que con estas acciones la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda promueve el uso, desarrollo, preservación, estudio y difusión de las lenguas indígenas, a fin de fortalecer su presencia en los espacios públicos y privados como patrimonio vivo y eje fundamental de la identidad cultural de los pueblos indígenas y afroamericanos.

Durante su intervención, destacó que en México se reconocen 70 pueblos indígenas y un pueblo afromexicano; de los 25.7 millones de personas que se autoidentificaron como indígenas, 7.3 millones hablan alguna lengua indígena.

Asimismo, reconoció a instituciones de educación superior como el Instituto Tecnológico de Chilpancingo, el Instituto Tecnológico de Acapulco, la Universidad Pedagógica Nacional (unidad Tlapa), la Escuela Normal Regional de la Montaña, y la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, que impulsan el fortalecimiento de las lenguas indígenas al incorporarlas como requisito de titulación o como parte fundamental de la formación académica, contribuyendo así a su preservación y valoración en el ámbito profesional.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación en Guerrero, Ricardo Castillo Peña, quien asistió en representación de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien subrayó que la política educativa estatal prioriza el enfoque intercultural y bilingüe, y reafirmó el compromiso de consolidar a las escuelas como espacios donde la lengua materna se preserve y fortalezca, para que niñas, niños y jóvenes aprendan y se desarrollen en su propia lengua con identidad, dignidad y seguridad.

Las actividades iniciaron con una ceremonia ancestral y un acto cívico que incluyó honores al lábaro patrio y la interpretación del Himno Nacional en náhuatl y español, así como el Himno a Guerrero en lengua Ñomndaa. Durante la jornada se instalaron módulos informativos de dependencias del gobierno estatal y de organismos públicos autónomos, en los que se presentaron documentos y materiales traducidos por la Coordinación de Enlaces Interculturales de la SEDEPIA, además de una exposición de material didáctico y expresiones culturales como bailable tradicional ñuu savi, canto en lengua Me’pjaa, declamación de poesía indígena y rap en náhuatl, reafirmando la presencia y vigencia de las lenguas originarias en los espacios públicos y contemporáneos.

Como parte del programa académico se desarrolló la ponencia magistral “Evolución, Vigencia y Futuro de las Lenguas Indígenas en Guerrero”, a cargo del antropólogo Gerardo Sámano Díaz, además del panel comunitario “Experiencias y aprendizajes de las personas intérpretes-traductoras en lenguas indígenas de la SEDEPIA”, en el que participaron Griselda Ramos Hilario, intérprete de la lengua Ñomndaa; Agustín Sierra Rivera, intérprete de la lengua Tu’un savi; Francisca Clemente Crisóstomo, intérprete de la lengua Me’pjaa; y Gonzalo Hernández Venegas, intérprete de la lengua Náhuatl.

Durante el diálogo se destacó la importancia de la traducción e interpretación en las instituciones públicas, la elaboración de materiales audiovisuales en lenguas indígenas y el acompañamiento a personas hablantes para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos lingüísticos.

Asistieron la presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas del Congreso del Estado, diputada Catalina Apolinar Santiago; el presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, diputado Pánfilo Sánchez Almazán; la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán; el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado de Guerrero, Omar Estrada Bustos; así como los presidentes municipales de Ñuu Savi, Donaciano Porfirio Morales, y de Tlacoapa, Alfredo Cantú Faustino.