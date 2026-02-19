Congreso de Guerrero realiza Conversatorio por el Día de la Mujer Mexicana

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 18 de Febrero del 2026.– Con el objetivo de generar un espacio de reflexión y diálogo en el marco del Día de la Mujer Mexicana, el Congreso del Estado de Guerrero, a través de la diputada Gladys Cortés Genchi y en coordinación con el Museo Universitario José Juárez, realizó el conversatorio “Derechos y Empoderamiento de las Mujeres Guerrerenses: Retos y Desafíos”.

Al dar la bienvenida, la diputada Gladys Cortés Genchi destacó que el empoderamiento de las mujeres es resultado de una lucha constante, construida con la participación y el esfuerzo de muchas generaciones. Subrayó que, gracias a ese camino, hoy México cuenta con una presidenta de la República y Guerrero con una gobernadora, ambas mujeres.

Exhortó a las mujeres a continuar trabajando para trascender, avanzar y decidir con libertad su propio proyecto de vida, sin permitir que estereotipos o imposiciones definan su destino. “Que cada mujer pueda decidir qué quiere ser y, con esa libertad, alcanzar metas que dejen huella en Guerrero”, expresó.

El evento, realizado en el recinto legislativo, contó con la presencia del presidente de la Mesa Directiva, diputado Alejandro Carabias Icaza, y del presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Jesús Urióstegui García.

En su intervención, el diputado Alejandro Carabias Icaza afirmó que hablar de empoderamiento femenino es hablar de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres como principio esencial de una democracia auténtica. Señaló la importancia de garantizar condiciones equitativas de competencia, libres de prejuicios, barreras institucionales o violencia política de género. Añadió que el liderazgo no es una cuestión de género, sino de capacidades, y que una mujer puede desempeñarse con la misma eficacia que cualquier hombre.

Por su parte, el diputado Jesús Urióstegui García reconoció la labor histórica de las mujeres y afirmó que el empoderamiento implica autonomía para decidir, transformar su proyecto de vida y contar con condiciones que respalden ese camino, como educación, oportunidades económicas, participación en la toma de decisiones y entornos seguros y respetuosos. Destacó que ese es el mensaje que impulsan la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda.

Agregó que Guerrero necesita la energía, talento y liderazgo de las mujeres para consolidar su desarrollo, y que los mejores resultados se construyen con participación plena, respeto y oportunidades reales para todas y todos. Celebró, además, la realización de este tipo de espacios, donde el diálogo se traduzca en acciones concretas en favor del estado.

En representación de la gobernadora, la subsecretaria de la Mujer, Arbelia Arteaga Arteaga, señaló que los derechos conquistados por las mujeres —como el voto y la participación en la vida pública— son fruto de una lucha histórica, y reafirmó el compromiso institucional de seguir trabajando para que la igualdad sustantiva sea una realidad. Reconoció la iniciativa de la diputada Gladys Cortés Genchi y agradeció la participación de las ponentes.

En el conversatorio participaron la diputada Catalina Apolinar Santiago, con el tema “El empoderamiento de la mujer indígena”; Anabela Latabán Campos, con la ponencia “Mujer y cultura”; la doctora Socorro Arriaga Rodríguez, con el tema “La salud con voz de mujer”; y Olivia Hidalgo Domínguez, con la exposición “La evolución de la participación de la mujer en México”.

También asistieron las diputadas Ana Lilia Botello Figueroa, Glafira Meraza Prudente y Erika Lorena Lührs Cortés. De igual forma, se contó con la presencia de representantes de dependencias gubernamentales, presidentas municipales y representantes de organismos autónomos y electorales.