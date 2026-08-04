Acompaña Diputado Joaquín Badillo a la gobernadora Evelyn Salgado en homenaje a la Bandera

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Chilpancingo, Gro., a 03 de Agosto del 2026.- El diputado Joaquín Badillo Escamilla, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Guerrero, acompañó este lunes a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en la tradicional ceremonia de homenaje e izamiento de la Bandera Nacional correspondiente al mes de agosto.

Como cada mes, este acto se llevó a cabo de forma solemne en la explanada del Recinto Oficial del Poder Ejecutivo, en cumplimiento del deber cívico fundamental que fortalece la identidad nacional, con la representación de los tres poderes del Estado.

Badillo Escamilla sostuvo que “honrar nuestros símbolos patrios es reafirmar el compromiso con nuestra historia, nuestra identidad y los valores que nos unen como nación”.

Del acto también fueron partícipes el diputado Alejandro Carabias Icaza, presidente de la Mesa Directiva del Congreso; el magistrado Ricardo Salinas Sandoval, presidente del Poder Judicial del Estado, entre muchos otros funcionarios y funcionarias.