Analiza el Congreso reformas para mayor transparencia en ayuntamientos

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Chilpancingo, Gro., a 28 de Agosto del 2026.- Para establecer como una obligación de los ayuntamientos publicar sus reglamentos en plataformas digitales y dar respuesta oportuna a los acuerdos del Congreso, remitir sus programas de trabajo para conocimiento y seguimiento legislativo y tipificar como desacato la omisión o retraso en la entrega de información requerida, las Comisiones Unidas de Asuntos Políticos y Gobernación y de Justicia del Congreso del Estado analizan reformas a la Leyes Orgánica del Municipio Libre y de Responsabilidades Administrativas, ambas del Estado de Guerrero.

El diputado Héctor Suárez Basurto (Morena) propuso dichas reformas señalando que en repetidas ocasiones se observa que diversos ayuntamientos aprueban reglamentos y demás instrumentos normativos que no son publicados oportunamente en el Periódico Oficial del Estado ni difundidos a través de sus medios electrónicos, generando incertidumbre respecto de su vigencia y dificultando que la ciudadanía conozca las normas que regulan la actuación de su gobierno municipal.

Indicó que también persiste un rezago en la remisión al Congreso de los programas de Planeación Municipal, lo que limita las funciones del Poder Legislativo en materia de seguimiento, evaluación y control de los objetivos de desarrollo municipal y el ejercicio de los recursos públicos.

Además, el legislador advierte la existencia de prácticas administrativas que retrasan injustificadamente la atención de requerimientos formulados por autoridades fiscalizadoras, jurisdiccionales, electorales o de derechos humanos, afectando la eficacia de los procedimientos institucionales y debilitando la rendición de cuentas.

Con estas modificaciones, subrayó, se fortalecerá el marco jurídico municipal, mediante reglas claras que promuevan la transparencia, la coordinación institucional, la planeación responsable y el cumplimiento oportuno de las obligaciones legales, consolidando administraciones municipales más eficientes, abiertas y sujetas al escrutinio público.