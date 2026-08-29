Sin educación no hay transformación”: Evelyn Salgado incrementa cobertura educativa de bachillerato y profesional en Guerrero

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Entrega la gobernadora llaves y claves de ampliaciones y nuevos planteles de bachillerato en Guerrero

Serán destinados 528 MDP en 20 planteles con ampliaciones y construcción de nuevas instituciones

Chilpancingo, Gro., a 28 de Agosto del 2026.- Con una inversión superior a 528 millones de pesos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda impulsa la creación de 16 nuevos planteles de Educación Media Superior y ampliación de otras cuatro instituciones, con el propósito de ampliar la cobertura educativa y abrir nuevas oportunidades para las y los jóvenes guerrerenses. “Gracias a la gestión de esta administración estamos entregando las llaves y claves correspondientes a la creación de nuevos planteles de educación media superior y a la ampliación de cuatro escuelas más en beneficio de más de 4 mil estudiantes con una inversión superior a los 528 millones de pesos”, afirmó la mandataria estatal.

La mandataria destacó que detrás de cada inversión en educación hay familias enteras que se ven beneficiadas con nuevas opciones para que los jóvenes sigan estudiando y que puedan mirar al futuro con mayor esperanza.

Reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum por creer en las juventudes colocando a la educación en el centro de la transformación nacional. Resaltó que en Guerrero se ha avanzado en la cobertura escolarizada de nivel media superior con un crecimiento de 77.9% en el ciclo 2021 – 2022 a 80.6% en el ciclo 2024 – 2025, logrando esta cifra por encima del promedio nacional.

Evelyn Salgado resaltó que en educación superior la cobertura en Guerrero aumentó de 36.7% a 37.2%, también por encima de la media nacional, gracias al trabajo institucional y a la creación de la Universidad Virtual del estado de Guerrero.

“Se trata de resultados importantes, son cifras, números y hechos los que hablan del avance en la educación en Guerrero”, afirmó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda quien reiteró que seguirá trabajando para que los jóvenes no abandonen sus estudios por falta de recursos, la distancia, porque no encontró un espacio o por falta de oportunidades.

También destacó, en estos resultados, la formalización de la llegada a Guerrero de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, con más de 300 espacios en diversas licenciaturas que se convierten en una opción gratuita y de calidad para las y los jóvenes.

“En Guerrero vamos por más escuelas, más becas, en los próximos días vamos a dar más anuncios para un mejor futuro para el estado. Sin educación no hay transformación”, puntualizó la mandataria estatal.

Durante la entrega simbólica de llaves y Claves de Centro de Trabajo (CCT) a los planteles de nueva creación y ampliación, la gobernadora destacó la importancia de fortalecer la infraestructura educativa como parte de la transformación social del estado y reconoció a los ediles que donaron los predios para construir 16 nuevos planteles.

Las acciones forman parte del Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato 2026, orientado a ampliar la cobertura, crear nuevos espacios escolares y mejorar la infraestructura de las instituciones existentes.

Entre los nuevos planteles destaca la creación del CETMAR 45, que estará ubicado en la colonia Costa Dorada de Acapulco y contará con una inversión de 99.8 millones de pesos, con capacidad inicial para beneficiar a 100 estudiantes mediante una formación técnica que les permitirá incorporarse al mercado laboral o continuar sus estudios profesionales.

También se crearán seis planteles del Bachillerato Nacional “Margarita Maza” en Acapulco, Chilpancingo, Iguala de la Independencia, en dos sedes, Tlapa de Comonfort y Zumpango del Río.

Este nuevo modelo educativo permitirá cursar el bachillerato en dos años, con horarios flexibles y acompañamiento presencial, además de promover actividades artísticas, culturales y deportivas. Está dirigido principalmente a jóvenes de 15 a 19 años que no han podido concluir o cursar la educación media superior.

Cada uno de estos planteles tendrá una inversión de 19.8 millones de pesos y beneficiará inicialmente a 50 jóvenes.

La estrategia también contempla llevar educación media superior a comunidades rurales con mayores necesidades. Se crearán nueve planteles del Bachillerato Rural Nacional Margarita Maza, Telebachilleratos Comunitarios en localidades de los municipios de Ayutla de los Libres, Chilapa de Álvarez, Cocula, Eduardo Neri, Coahuayutla, Taxco de Alarcón, Metlatonoc y San Miguel Totolapan.

Además, se fortalecerán cuatro instituciones de educación media superior en Acapulco: CETMAR 18, CBTA 296, CETIS 116 y CONALEP 111, con una inversión conjunta que permitirá mejorar su infraestructura y equipar laboratorios.

Estas ampliaciones beneficiarán a 4 mil estudiantes y estarán orientadas a fortalecer la formación técnica y profesional, tanto para la incorporación de los jóvenes al mercado laboral como para que puedan continuar con estudios de nivel superior, detalló el titular de la dirección general de Bachillerato de la SEP, Uladimir Valdez Pereznuñez.

El proyecto también refleja la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las comunidades. Para los planteles urbanos del Bachillerato Nacional “Margarita Maza”, los ayuntamientos realizaron la donación de los terrenos mediante acuerdos de Cabildo; mientras que en las comunidades rurales los predios fueron aportados por asambleas de comisariados de bienes comunales y ejidales.