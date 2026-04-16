Aprueba Congreso exhorto para implementar jornada de atención a personas con discapacidad en la Montaña

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Chilpancingo, Gro., a 16 de Abril del 2026.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo suscrito por el diputado Aristóteles Tito Arroyo (Morena) para exhortar a la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Guerrero), a que en el marco de sus atribuciones y con el fin de disminuir las desigualdades que viven las personas con discapacidad en zonas de mayor marginación, implemente una jornada emergente de atención e inclusión social en la región de la Montaña, para que se les dote de aparatos funcionales.

El diputado Aristóteles Tito, señaló que las personas con discapacidad, particularmente en regiones como la Montaña, enfrentan múltiples barreras físicas, sociales y económicas que limitan su acceso a servicios básicos y a una vida en condiciones de igualdad.

Destacó que esta propuesta contempla la elaboración de un censo actualizado de personas con discapacidad motriz, lo que permitirá atender de manera directa sus necesidades mediante la entrega gratuita de sillas de ruedas todoterreno (4×4).

Asimismo, subrayó que estas acciones deberán realizarse con pertinencia cultural, considerando la diversidad de los pueblos originarios de la región, por lo que se plantea la participación de traductores en lenguas indígenas y el respeto a las formas de organización comunitaria.

En ese sentido, indicó que es necesario fortalecer las políticas públicas orientadas a la inclusión social, garantizando el acceso a apoyos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y avanzar hacia una sociedad más justa e incluyente.

INICIATIVAS

La Mesa Directiva dio lectura a oficio signado por la maestra Evelyn Salgado Pineda, Gobernadora del Estado de Guerrero, por el que remite la iniciativa de reforma al artículo 30 de la Ley 761 sobre Símbolos de Identidad y Pertenencia del Estado de Guerrero, en materia de calendario cívico. Se turnó a la Comisión de Cultura.

La diputada Gladys Cortés Genchi (PVEM) presentó una iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 812 de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guerrero, con el objeto de que se sancione la corrupción de menores, incluyendo la inducción al consumo de sustancias y explotación. Se turnó a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La diputada Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) presentó una iniciativa por la que se adiciona la fracción XXI al artículo 44 de la Ley 266 de Obras Públicas y sus Servicios del Estado de Guerrero, para que se priorice la contratación de empresas locales en la obra pública, con el objetivo de contribuir con la economía regional, generar empleos directos y garantizar que la inversión estatal beneficie directamente a las familias guerrerenses. Fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.

La diputada Erika Guillén Román (PRD) presentó una iniciativa por la que se reforma el artículo 2 de la Ley 454 de Presupuesto y Disciplina Fiscal del Estado de Guerrero, en materia de incorporación de la perspectiva de género en el ciclo del gasto público, con el objeto de garantizar que el presupuesto estatal asigne recursos específicos para eliminar la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres, justificando que la planeación financiera debe ser una herramienta real de justicia social y equidad. Fue turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública.

La diputada Leticia Mosso Hernández (PT) presentó una iniciativa con la finalidad de garantizar que las candidaturas indígenas y afromexicanas se asignen mediante autoadscripción calificada, asegurando que sus representantes pertenezcan a sus comunidades, evitar simulaciones y proteger sus derechos políticos. La iniciativa por la que se reforma el último párrafo del Artículo 13 Ter, el último párrafo del Artículo 272 Ter y la fracción VIII del Artículo 273, de la Ley Número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero, fue turnada a la Comisión de Justicia.