Refrenda Evelyn Salgado su compromiso para seguir impulsando el desarrollo de la Costa Chica con equidad y justicia social

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En Las Vigas, la gobernadora dio el banderazo para la construcción de la Primera Etapa del Mercado Municipal; inauguró la rehabilitación de la Plaza Cívica y el Kiosco

Inauguró la rehabilitación del sistema de agua potable y la pavimentación de la calle Cuauhtémoc en el municipio de nueva creación.

Las Vigas, Gro., a 15 de Abril del 2026.- Al dar el banderazo para el inicio de la construcción de la Primera Etapa del Mercado Municipal en Las Vigas, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, refrendó su compromiso para apoyar a todas las comunidades y municipios, con equidad y justicia social, que impulsen el desarrollo. Durante su gira de trabajo, la jefa del Ejecutivo estatal puso en marcha esta obra, en la que se van a intervenir cerca de mil metros cuadrados, con una inversión de quince millones de pesos, para beneficiar directamente a más de 10 mil habitantes.

Ante los pobladores de las diversas comunidades que se dieron cita en este evento, la mandataria señaló que esta era una obra necesaria y esperada por la comunidad. Y apuntó: “Un mercado no es solamente un espacio para vender o para comprar, un mercado es el corazón de la actividad económica del municipio. Es el sustento de muchas familias, además es el punto de encuentro”.

Salgado Pineda informó que como parte de esta acción coordinada en beneficio de la población, se han destinado recursos por el orden de más de 45 millones de pesos, para este municipio de nueva creación, que se traducen en obras, acciones, mejores servicios, espacios más dignos y en una atención cercana para la gente.

Además, anunció que para este 2026, se ejecutarán obras con una inversión de más de 24 millones de pesos, destinadas para la construcción de la Unidad Deportiva en la cabecera municipal, pavimentaciones en comunidades como El Papayo, Alto de Ventura y Vista Alegre.



En su turno, la presidenta municipal, Leopoldina Cruz Ventura, agradeció todo el apoyo de la gobernadora para lograr las obras que se requieren en las diferentes localidades. “La verdad todos los habitantes estamos muy contentos por estas obras. Siempre vamos a estar eternamente agradecidos con usted, porque ha invertido la verdad aquí lo que nunca se había hecho”, dijo.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPyOT), Irene Jiménez Montiel, explicó que se trata de una obra integral, que contempla la intervención en la estructura principal con acero, construcción de techumbre, división de espacios, construcción de módulos sanitarios, subestaciones eléctricas, instalaciones hidráulicas, entre otras.

Enseguida, la mandataria estatal en compañía de las autoridades presentes, realizaron la inauguración de la rehabilitación de la Plaza Cívica y el Kiosco, en donde se invirtieron cerca de 5.5 millones de pesos; adicionalmente y por tratarse de una obra integral, también se realizó la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cuauhtémoc, así como obras de rehabilitación de la red de drenaje y agua potable, con recursos por el orden de 6.9 millones de pesos, sumando poco más de 12 millones invertidos.

La gobernadora destacó que hay un gran compromiso por parte de la administración que encabeza, para seguir impulsando obras de beneficio comunitario. Dijo que además de dignificar los espacios públicos, se busca el fortalecimiento de la vida comunitaria en los municipios, a través de la infraestructura. Y dijo: “Vamos a seguir trabajando para que más municipios cuenten con estos espacios públicos más dignos, más hermosos, más funcionales”.

Para finalizar su visita a este municipio, la mandataria inauguró la rehabilitación del sistema de agua potable de la cabecera municipal, donde se destinaron recursos por el orden de los 12.23 millones de pesos, en beneficio de casi 2 mil habitantes. La gobernadora enfatizó que se trata de una obra de gran impacto, que busca atender las necesidades reales de la población.

Acompañaron a la jefa del Ejecutivo estatal a esta gira, la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda; la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPyOT), Irene Jiménez Montiel; el director de CAPASEG, Facundo Gastélum Félix; la diputada local, Gladys Cortés Genchi; la locataria, Ariana Guinto Sandoval, así como funcionarios estatales y municipales.