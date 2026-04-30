Exhorta Congreso a aplicar medidas contra el calor en escuelas de Guerrero

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Chilpancingo, Gro., a 29 de Abril del 2026.— El Congreso del Estado exhortó a la Secretaría de Educación Guerrero a implementar medidas preventivas en los planteles de educación básica para proteger la salud e integridad de las y los estudiantes ante las altas temperaturas registradas durante la temporada de calor.

Lo anterior, a propuesta del diputado Víctor Hugo Vega Hernández, quien expuso que, durante los meses de mayo y junio, diversas regiones de Guerrero registran temperaturas considerablemente elevadas, derivadas de fenómenos climatológicos propios de la temporada, lo que genera condiciones adversas para el desarrollo de actividades al aire libre, particularmente en el ámbito escolar.

“Estas altas temperaturas representan un riesgo significativo para la salud de niñas, niños y adolescentes que cursan su formación preescolar, primaria y secundaria, quienes son especialmente vulnerables a afectaciones como golpes de calor, deshidratación, agotamiento físico y otras complicaciones relacionadas con la exposición prolongada al sol y al calor extremo”, manifestó.

Por ello, consideró necesario que las autoridades educativas adopten medidas preventivas y protocolos específicos que garanticen condiciones seguras para el desarrollo de las actividades escolares durante esta temporada, como ajustar los horarios en regiones con temperaturas extremas, privilegiando jornadas más cortas o en horarios de menor exposición solar.

Además, propuso suspender o reprogramar actividades físicas al aire libre durante las horas de mayor radiación; garantizar el acceso permanente a agua potable para la hidratación de las y los estudiantes; y establecer protocolos de actuación inmediata ante casos de deshidratación o golpe de calor en los centros escolares.

*ACUERDOS*

El diputado Héctor Suárez Basurto (Morena) presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al Ayuntamiento de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a efecto de que, a través de la Secretaría de Tránsito y Vialidad, elabore y ejecute un programa orientado a garantizar la movilidad y seguridad peatonal, así como la adecuada fluidez del tránsito en horarios y puntos de alta congestión vehicular. Fue turnada a la Comisión de Transporte.

La diputada Catalina Apolinar Santiago (Morena) presentó un punto de acuerdo a fin de que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Guerrero, incorpore prioritaria y progresivamente a las niñas y niños que reciben servicios educativos del CONAFE en las regiones de la Montaña y Costa Chica, al programa de desayunos escolares. Fue turnado a la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.