Congreso de Guerrero avala Plan B electoral; destaca Jesús Urióstegui García respaldo y llamado al diálogo

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Chilpancingo, Gro. a 09 de Abril del 2026.- El Congreso del Estado de Guerrero aprobó el denominado Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con la asistencia de 45 de los 46 diputados, siendo una de las primeras entidades que han respaldado la minuta enviada por el Congreso de la Unión.

La reforma contempla modificaciones a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, entre ellas la reducción en el número de regidurías en los ayuntamientos —estableciendo hasta 15—, criterios de paridad de género, límites a remuneraciones de servidores públicos y restricciones a privilegios en el uso de recursos públicos.

Durante la sesión, legisladores de Morena, PT, PVEM, PRD y Movimiento Ciudadano votaron a favor del dictamen, mientras que las bancadas del PAN y PRI se pronunciaron en contra al considerar que la reforma representa un retroceso democrático.

Respaldo y postura de la Jucopo

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Jesús Urióstegui García, subrayó que Guerrero se mantiene entre los primeros estados en aprobar reformas impulsadas por el Ejecutivo federal, destacando la relevancia del Plan B.

“Es un tema muy importante para el movimiento; es una iniciativa de la presidenta que responde al diálogo con el pueblo”, expresó en entrevista al término de la sesión.

El legislador reiteró el respaldo de la bancada de Morena a esta reforma y enfatizó que se trata de un proceso que debe construirse mediante consensos y diálogo entre las distintas fuerzas políticas.

“Lo principal es sumar, dialogar y escuchar a todas y todos; no es un tema de imposición, sino de consenso”, afirmó.

Ajustes y aplicación en el ámbito local

Sobre los alcances de la reforma, Urióstegui García indicó que el Congreso local deberá analizar los ajustes necesarios para su implementación, particularmente en lo referente a la integración de ayuntamientos y la reducción de regidurías.

Señaló que estos cambios deberán realizarse con apego a la ley y bajo un análisis responsable, considerando los impactos administrativos y presupuestales.

Asimismo, explicó que aún se revisarán temas como posibles ajustes en remuneraciones y estructura legislativa, aunque aseguró que no existe riesgo para los derechos laborales del personal del Congreso.

Llamado a la construcción de acuerdos

El diputado insistió en que, pese a las diferencias entre partidos, existe disposición para mantener el diálogo y alcanzar acuerdos en beneficio del estado.

Finalmente, reiteró que el Congreso de Guerrero continuará dando seguimiento a las siguientes etapas del proceso legislativo a nivel federal, manteniendo el respaldo al Plan B electoral y privilegiando la construcción de consensos como eje del trabajo parlamentario.