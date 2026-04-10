Analiza el Congreso propuesta para establecer un polo de desarrollo para el bienestar en Guerrero

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Chilpancingo, Gro., a 09 de Abril del 2026.– La Comisión de Desarrollo Económico y Trabajo del Congreso del Estado analiza un exhorto dirigido a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, para que establezca un Polo de Desarrollo para el Bienestar en el estado de Guerrero.

El exhorto, presentado por el diputado Marco Tulio Sánchez Alarcón, señala que los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de mayo de 2025, y establecen que la Secretaría de Economía es la autoridad facultada para determinarlos y emitir la declaratoria correspondiente, con el apoyo de un Comité Intersecretarial de Promoción en el que participan diversas dependencias federales.

El legislador indicó que actualmente existen 15 Polos en igual número de entidades federativas, y que Guerrero también puede ser incluido para fomentar la inversión, generar empleo digno y mejorar la calidad de vida de la población mediante una combinación de incentivos fiscales, innovación y planeación territorial.

“La conveniencia de incorporar a Guerrero a esta estrategia también se advierte en las metas del propio Plan México, que establece como misión promover la relocalización, elevar el contenido nacional y regional, incrementar la proveeduría local de mayor valor y promover polos de desarrollo y bienestar a partir de vocaciones regionales”, abundó.

Agregó que, con esta estrategia, se generará empleo formal, productivo y mejor remunerado; se atraerá mayor inversión; se ordenará el suelo industrial; se conectará la proveeduría local con empresas ancla; y la infraestructura y ventajas territoriales se traducirán en trabajos estables y cadenas de valor de mayor complejidad económica.

“Solicitar un Polo para Guerrero no significa pedir un privilegio ni una obra aislada, sino reclamar la inclusión del estado en una estrategia nacional de desarrollo que combine inversión, infraestructura, empleo, formación de capacidades y bienestar social”, aseguró.