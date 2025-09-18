Consolida Evelyn Salgado proyectos que transforman Guerrero

Anuncio

Evelyn Salgado llama a su gabinete a redoblar esfuerzos con entrega y compromiso por Guerrero

Define ruta para fortalecer la salud, educación y seguridad, prioridades para el segundo semestre de 2025

Chilpancingo, Gro., a 17 de Septiembre del 2025.– La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda sostuvo una reunión de trabajo con las y los integrantes de su gabinete a quienes llamó a seguir trabajando con entrega y compromiso por las familias guerrerenses.

La mandataria estatal revisó el balance de los resultados alcanzados durante este año y se trazó la ruta de las próximas acciones para consolidar los proyectos que transforman la vida de las familias guerrerenses.

La mandataria estatal resaltó que en este segundo semestre de 2025 se reforzarán los rubros prioritarios de salud, educación, seguridad y prevención de riesgos, con el compromiso de seguir entregando resultados tangibles que garanticen bienestar y desarrollo para la población.