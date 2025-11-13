Destacada participación tuvo la UAGro en la Conferencia Internacional ANUIES 2025

Anuncio

Colima, Colima, 12 de noviembre de 2025.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán participó en la Conferencia Internacional ANUIES 2025, desde la Universidad de Colima, convocados por el Dr. Luis Armando González Placencia, Secretario Ejecutivo de ANUIES.

El evento contó con la presencia de la Gobernadora del Estado de Colima, Indira Vizcaíno Silva, y de los Subsecretarios de Educación Superior y Media Superior, así como de rectoras y rectores de todo el país.

Con la anfitrionía del rector de la Universidad de Colima, Dr. Christian Torres Ortiz Zermeño, se desarrolla este importante encuentro internacional que busca impulsar y profundizar las nuevas políticas nacionales educativas, ancladas al Plan México como ruta de la transformación de nuestro país.

Este ciclo de disertaciones permitirá a las universidades, conocer los alcances de estas importantes políticas gubernamentales, así como los esquemas que regirán a las microcredenciales que serán alojadas en la plataforma SaberesMX.

Este evento reúne a expertas y expertos de varios países, todos enfocados en el fortalecimiento de la educación superior.